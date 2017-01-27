Домой против воли

Войну китайских властей с коррупционерами не останавливают даже государственные границы - Китай прилагает все усилия для того, чтобы возвращать на родину китайцев, заработавших состояния нечестным путем, говорится в материале обозревателя швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Матиаса Мюллера.

К примеру, в конце декабря 2016 года Центральная комиссия китайской коммунистической партии по проверке дисциплины, ответственная за борьбу с коррупцией, сообщила, что в период с июня 2014 по ноябрь 2016 года в КНР было возвращено 2442 "коррумпированных гражданина Китая".

Самой "крупной рыбой, попавшейся в сеть", стала возвращенная в ноябре прошлого года Янь Сючжу, которая провела более 13 лет в США. Ныне 70-летняя женщина стояла под номером один в так называемом "Красном списке" с именами сотен беглых китайцев. По большей части, все они находятся в США, Канаде или Австралии, так как у этих стран нет соглашения с Китаем о выдаче преступников, говорится в статье.

Янь, как говорится далее, отвечала за строительные проекты в провинции Чжецзян и за счет коррупционных схем обогатилась примерно на 40 млн долларов. В 1990-е годы чиновница начала выводить состояние из Китая и при помощи родственников построила пятиэтажное здание неподалеку от площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Когда китайские власти в 2003 году вышли на след Янь, она бежала в США через Гонконг, Сингапур, Францию, Голландию и Италию, но во время пересечения границы была задержана американскими властями, которые выявили поддельные голландские документы. Из-за отсутствия между КНР и США соглашения о выдаче преступников процедура возвращения Янь затянулась: американские власти вернули ее в Китай лишь после того, как китайские следователи предъявили доказательства фактов отмывания ею денег в обеих странах, повествует Мюллер.

Случай Янь наглядно показывает, перед какой дилеммой порой оказываются западные страны. С одной стороны, между странами существует консенсус в том, что подобных "беженцев" надо арестовывать. Но в то же время их не спешат отправить в Китай, так как там существует отнюдь не независимая юстиция, практикуются пытки и смертные казни, что несовместимо с представлениями Запада о правовых стандартах, говорится в статье.