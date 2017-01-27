Тереза Мэй вынуждена выбирать из нескольких плохих вариантов

Сегодня британский премьер-министр Тереза Мэй станет первым из зарубежных лидеров, которые встретятся с Дональдом Трампом после его вступления в должность президента, напоминает обозреватель Politico Алекс Мэсси. Как ожидается, она преподнесет ему квейк - шотландскую чашу для виски, традиционный символ дружеских и доверительных отношений. "Еще вопрос, оценит ли трезвенник Трамп этот жест Мэй. И совсем другой вопрос, удастся ли действительно наладить эти дружеские и доверительные отношений", - говорится в статье.

По мнению автора, "особые отношения" Великобритании с США сейчас столкнулись с совершенно особенными затруднениями. Девиз Трампа "Америка прежде всего" ужасает почти всех традиционных европейских союзников Америки. "Его заявление, что НАТО "устарело", и готовность одобрить полный коллапс Евросоюза создают риск разрыва с более чем полувековой традицией во внешней политике США", - говорится в статье. Правда, Трамп подольстился к сторонникам "Брекзита", но все равно его популярность в Британии намного ниже, чем даже у Джорджа У.Буша в его худшие моменты.

"Но Мэй больше не может игнорировать "Большого Дональда". Если только вы не Владимир Путин, вам приходится иметь дело с тем американским президентом, с которым вам выпало общаться, а не с тем, которого вы предпочли бы видеть в Овальном кабинете. Такова отправная точка для всех мировых лидеров в эру Трампа", - продолжает автор. Он также полагает, что после выхода из ЕС Британии придется в большей мере опираться на США: необходимо держаться за альянсы и торговые парнтнерства с другими англоязычными странами.

Перед Мэй встает неосуществимая задача: как расположить к себе самого могущественного иностранного партнера, когда его ненавидят в Британии и многих европейских странах, связанных с Британией долгим партнерством? - говорится в статье.

Автор считает, что Трамп тоже рискует: "Если он не сумеет наладить тесные рабочие отношения с Британией, его шансы наладить такие отношения с любой другой страной (возможно, за исключением России) следует считать мизерными".

Мэй обещает сделать Великобританию поборницей свободы торговли. Трамп, однако, не приемлет свободу торговли и, судя по всему, не дорожит понятием "взаимная выгода". "Он обожает сделки, но удовольствие от сделок - в том, чтобы облапошить контрагента. Для Трампа, похоже, все на свете - это игра по принципу "победитель получает всё". Поэтому ко всем любезностям, которыми Трамп и Мэй обменяются в Белом доме, следует отнестись скептически. Поступки Трампа будут намного важнее, чем его слова", - говорится в статье.

Правда, "по некоторым сведениям, Обама посоветовал Мэй тактично просветить нового президента насчет того, как устроен мир, а Трамп, возможно, к ней прислушается", - говорится в статье. Но Мэй не должна переоценивать ни значение Британии, ни готовность американцев внимать советам Лондона.

И все же после "Брекзита" особые британо-американские отношения важны как никогда. "Британия не может дистанцироваться от атлантического альянса, хотя в эпоху Трампа мы не можем полагаться на такой альянс", - заключает автор.