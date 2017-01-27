"Теперь Белый Дом хочет слабое ЦРУ"

"Не думаю, что в истории США когда-либо был период открытой вражды между ЦРУ и президентом", - заявил бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку в интервью корреспонденту итальянской газеты La Repubblica Стефании Маурици. В 2007 году Кириаку разоблачил применение пыток ЦРУ в президентство Джорджа Буша-младшего, получив за это тюремный срок.

"Да, конечно, в прошлом были проблемы, но их решали за закрытыми дверями, а не в Twitter или в прямом эфире, - сказал экс-агент американской разведки. - Настоящий разрыв представляет собой нечто негативное с точки зрения морали, политического курса и стабильности новой администрации".

Как рассказал Кириаку, он боится, что с приходом Трампа в Белый дом и в условиях, когда обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев, программа применения пыток, замороженная Обамой в 2009 году и запрещенная в 2015-м, "может быть с легкостью возобновлена".

"Трамп хочет слабое ЦРУ, потому что управление противостоит ему и его российским друзьям. Кроме того, его советник по национальной безопасности генерал Флинн ненавидит ЦРУ и не доверяет его агентам", - поведал бывший сотрудник этого ведомства.

"Не думаю, что это будут легкие годы для ЦРУ", - заключил Кириаку.