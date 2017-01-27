Эрдоган взялся за Дарвина

Из учебных планов турецких школ должна быть изъята теория эволюции Дарвина: турецкие школьники будут воспитываться как "праведные мусульмане". Немало тех, кто усматривает в этом "возвращение в Средневековье", пишет Tagesanzeiger.

"Шаг за шагом страна скатывается в прошлое, - пишет корреспондент Энвер Робелли. - Недавно правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана внесла изменения в 18 параграфов конституции, которые могут превратить страну в автократию исламистского толка. Референдум по новой конституции, запланированный на апрель этого года, может окончательно решить судьбу Турции".

А пока, пишет Робелли, приспешники Эрдогана осуществляют культурную революцию. "По мнению министра образования Исмета Йылмаза, в будущем ученики средних классов турецких школ больше не должны проходить дарвиновскую теорию, согласно которой человек произошел от обезьяны, - она будет изъята из учебных планов. По всей видимости, в умы турецких школьников будет вкладываться лишь то, что люди, животные и растения - творение рук всесильного Аллаха. Новые учебные планы, недавно представленные ведомством Йылмаза, могут быть внедрены в конце февраля".

Эрдоган и его "Партия справедливости и развития" ведут борьбу с эволюцией давно - президент и правящая партия намерены воспитывать подрастающее поколение в религиозном духе, говорится в статье. В 2011 году строгое предупреждение было вынесено учителю, который объяснил пятикласснику суть теории эволюции. Ребенок, придя из школы, рассказал об этом своим религиозным родителям, и те обратились с жалобой к руководству школы. "Согласно опросам, свыше 70% турок не верят в теорию Дарвина", - сообщает корреспондент.

"Из учебных планов, - продолжает автор, - должны будут исчезнуть и такие темы и понятия, как "секуляризм", "реинкарнация", "атеизм" - впредь они классифицируются как "проблемные". В новых учебных планах должны быть предусмотрены уроки, посвященные попытке государственного переворота в июле 2016 года. Меньше места на уроках будет отводиться и основателю турецкого государства Мустафе Кемалю Ататюрку, для которого религиозные догмы существовали отдельно от политики.

Новые программы уже подверглись острой критике со стороны публицистов и оппозиции. Так, по мнению турецкого комментатора Мустафы Акйола, "изъятие теории эволюции из учебных планов выглядит современным раундом культурной войны, продолжающейся столетия". Депутат от социал-демократической "Народно-республиканской партии" Гае Узлуер выразилась еще яснее: новые учебные планы неприемлемы, поскольку ставят под сомнение основные ценности Турции. "Мы возвращаемся в Средневековье", - заявила депутат".