27 января 2017 г. Брайан Уолш | Time Почему Судный день ближе, чем вы думаете "Две с половиной минуты до полуночи - это новое время, которое показывают "часы Судного дня", знаменитый символ, который должен продемонстрировать, насколько близко подошло человечество к тому, чтобы непреднамеренно положить конец жизни на Земле", - пишет Брайан Уолш в статье для журнала Time. Заявив об этом, комитет по науке и безопасности журнала Bulletin of the Atomic Scientists, который управляет "часами Судного дня", перевел стрелки часов на 30 секунд ближе к полуночи - самое близкое расстояние с 1953 года, когда Советский Союз и США взорвали свои первые водородные бомбы и угроза всемирного ядерного армагеддона казалась вполне реальной. И это решение было принято отчасти из-за слов человека, который пробыл президентом менее недели, - Дональда Трампа, говорится в статье. "Часы Судного дня" впервые появились 70 лет назад, когда художницу Мартилу Лэнгсдорф попросили создать первую обложку для Bulletin - научного журнала, посвященного мировой безопасности и технологии. Когда рисунок был опубликован, менее чем через два года после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ядерная война была, вне всяких сомнений, величайшей угрозой на планете, и "часы" это отражали, поясняет журналист. "Но с тех пор угроза увеличилась, включив в себя другие так называемые угрозы существованию, в числе которых изменения климата, биотехнологии и искусственный интеллект. Продолжающийся рост этих угроз сыграл свою роль в решении Bulletin передвинуть стрелки часов на 30 секунд ближе к полуночи", - пишет издание. Цель этого жеста - подтолкнуть общественность к действиям, а не точно отразить то, насколько человечество приблизилось к Судному дню. Если вы не способны предвидеть будущее, это невозможно вычислить, говорится в статье. После того как в течение нескольких лет глобальный ядерный арсенал сокращался, крупные ядерные державы - в первую очередь, Россия и США -начали осуществлять программы модернизации своего оружия или рассматривают такую возможность, пишет автор. Тем не менее, нет никаких сомнений, что мы были в гораздо большей опасности в самые мрачные дни холодной войны. Даже краткий обзор истории ядерного оружия показывает, что человечеству невероятно повезло, что ему удается выживать так долго - и не столько из-за решений лидеров США и Советского Союза, сколько из-за неоднократных едва не закончившихся катастрофой происшествий, отмечает Уолш. В отрезвляющей книге Эрика Шлоссера "Оперативное управление" (Command and Control) детально описано несколько десятков таких ситуаций на грани фола во времена холодной войны - с обеих сторон. И, хотя средства управления улучшились с того дня в 1960 году, когда компьютер Североамериканского командования ПВО принял луну, поднимающуюся над Норвегией, за ракетную атаку из Сибири, нынешние гораздо меньшие ядерные арсеналы находятся в состоянии повышенной боеготовности, что увеличивает опасность случайного или ошибочного запуска. "Даже оставляя в стороне вопросы о физическом и эмоциональном состоянии людей, в настоящее время контролирующих ядерное оружие во всем мире, характер самих этих систем представляет для нас серьезную угрозу", - считает автор. Источник: Time