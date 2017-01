27 января 2017 г. Евгений Лебедев | The Washington Times Растопить "вечную мерзлоту" в отношениях с Россией Как трактовать известие, что Дональд Трамп вновь поставил в Овальном кабинете бюст Черчилля? "Те из нас, кто считает, что будущее глобальной безопасности зависит от того, растопит ли Трамп "вечную мерзлоту" в отношениях с Россией, предпочли бы увидеть в этом робкий луч солнца, пробившийся сквозь непроглядную тьму в небе", - пишет в статье для The Washington Times Евгений Лебедев, владелец британских газет The Independent и London Evening Standard. Автор напоминает: Черчилль не отличался наивностью, но ради преодоления угрозы, нависшей над существованием его страны, был готов на альянс со Сталиным. "Сегодня демократический мир столкнулся с самой серьезной со времен холодной войны угрозой своему существованию", - пишет автор. Лебедев поясняет: ИГИЛ (террористическую группировку, запрещенную в РФ. - Прим. ред.) и аффилированные с ней организации нелегко уничтожить. "У нас отнимают свободы и ощущение безопасности, которые мы когда-то считали чем-то присущим нам по праву", - пишет автор. По мнению Лебедева, эти опасности очевиднее и актуальнее, чем угроза ядерной войны. Но "на взгляд Конгресса США и Пентагона, самая серьезная угроза исходит не от тех, кто извращает учение одной из великих религий, а скорее от России", пишет автор. "Либо ввиду этой анахронистической догмы, либо потому, что их карьеры зависят от намеренно неверной интерпретации геополитических "рун", политические и военные круги Америки попытаются воспрепятствовать любому объединению Трампа и Путина, ссылаясь на предполагаемое кибервмешательство в выборы и оккупацию Крыма в качестве двух явлений, которые объявляют недействительным альянс, дающий нам наилучший шанс на разгром исламистского терроризма", - говорится в статье. Лебедев заявляет: "Пора разорвать этот порочный круг взаимных подозрений. Возродить доверие будет нелегко. Придется пойти на компромиссы и закрепить их на саммите или конференции, о которых, как подобает, нужно громко возвестить. Пусть даже это будет "Ялта-II". Путин согласится уважать границы Украины, а Запад уступит России право на Крым". Автор признает, что такое решение не станет панацеей от всех вызовов, нависших над глобальной безопасностью. Но Трамп "дает шанс на начало с нового листа, на прощание с параноидальным представлением о Путине как о хищном имперском крестоносце, на сотрудничество с ним при противодействии общей угрозе", говорится в статье. По мнению Лебедева, "сегодня национальные интересы России совпадают с американскими - это уничтожение исламо-фашистского терроризма". Автор советует поощрять Трампа, если тот хочет уважительно обращаться с Россией и считает, что с Путиным можно иметь деловые отношения. "Сегодня есть шанс завязать взаимовыгодные отношения с Россией. Давайте будем оптимистами и ухватимся за этот шанс", - заключает Лебедев. Источник: The Washington Times