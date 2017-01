27 января 2017 г. Роберт Монро | The Washington Times Перед лицом серьезной ядерной угрозы "Америка должна возобновить подземные испытания ядерного оружия как можно быстрее. Жизни миллионов американцев и дальнейшее существование США могут зависеть от этого", - призывает экс-директор Управления ядерных боеприпасов Роберт Монро в статье для The Washington Times. "Когда холодная война закончилась в 1992 году, наше руководство объявило ядерную заморозку. Президент Буш подписал мораторий, запрещающий ядерные испытания", - напоминает автор. "Тем не менее, за последние 25 лет ученые, инженеры и технические специалисты в наших лабораториях, разрабатывающих ядерное оружие, пытались использовать компьютерное моделирование для замены подземных ядерных испытаний. Но это опасно и неадекватно по двум причинам", - говорится в статье. Во-первых, наука о ядерных взрывах еще далека от полного понимания. Во-вторых, физиков, химиков, металлургов и других специалистов эпохи холодной войны, прошедших через десятилетия унизительного опыта неудач, которые терпели в ходе испытаний их лучшие проекты, больше нет с нами, а пришедшие им на смену не могут по-настоящему понять ядерную физику без испытаний, рассуждает автор. "Чтобы показать, как далеко позади мы оказались за четверть века и насколько актуальна и обоснована необходимость испытаний", автор приводит свой собственный список испытаний, которые, по его мнению, необходимо провести. Он предлагает, в первую очередь, испытать наиболее важные виды тактического ядерного оружия - боеголовку W76 баллистических ракет Trident, запускаемых с подводных лодок; боеголовку W78 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и бомбы B61. Монро считает необходимым провести испытания малой мощности, исследуя более широкое применение термоядерной реакции и в меньшей степени - расщепления ядра. "Россия в настоящее время на 20 лет опередила нас в расширении этой жизненно важной границы ядерной физики", - считает он. Автор также предлагает проверить наиболее значимые способы разрушения твердых и находящихся глубоко под землей целей. Монро считает нужным испытать с целью сертифицировать для производства окончательный проект современного оружия стратегического сдерживания большой мощности; провести испытания оптимальных ядерных проектов для уничтожения химических и биологических веществ; провести испытания передовых внутренних систем безопасности, чтобы убедиться в том, что враг не сможет детонировать американские боеголовки, которые он может приобрести. Источник: The Washington Times