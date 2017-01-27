Крепость под названием "Европа" обретает четкие контуры

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер ратует за то, чтобы впускать в ЕС только тех мигрантов, которые действительно нуждаются в защите, Еврокомиссия хочет положить конец миграционному хаосу, а Австрия настаивает на реализации принципа верхней границы, пишет Die Welt.

"Медленно, но верно планы по защите внешних границ Европы обретают четкие контуры. На будущей неделе главы государств и правительств соберутся в мальтийской Валлетте, чтобы обсудить блокировку основного маршрута, по которому беженцы из Ливии попадают на территорию Италии", - сообщает автор публикации Марсель Лойбехер. Ожидается, что будет выделено более 100 млн евро, чтобы перекрыть границы между этой увязшей в гражданской войне страной и Центральной Африкой, при этом ООН увеличит помощь мигрантам внутри самой Ливии.

Как замечает автор, в четверг "министры иностранных дел стран ЕС уже обсуждали будущее миграционной политики - глава МВД Германии воспользовался этой возможностью, чтобы снова привлечь внимание к проекту по созданию лагерей для беженцев в Африке".

По словам Томаса де Мезьера, целью реформы европейского миграционного законодательства должна стать отправка беженцев в безопасные места, а не приток новых мигрантов в Европу. И лишь те, кто действительно нуждается в защите, смогут получить право переместиться из этих лагерей на территорию ЕС.

"Похоже, в других странах ЕС подобная смена парадигмы европейского миграционного законодательства - вместо незаконного въезда легальный прием беженцев - также постепенно набирает обороты. В Австрии к этому призывают не только Народная партия Австрии и Австрийская партия свободы, но и социал-демократы. Кроме того, Вена настаивает на введении верхней границы для законно въезжающих на территорию ЕС беженцев", - передает автор.

По словам фаворита предстоящих президентских выборах во Франции Франсуа Фийона, следует не только более тщательно охранять внешние границы ЕС, но и ввести внутренний контроль в самом Евросоюзе. "Это, - замечает Лойбехер, - может поставить под сомнение суть Шенгенского соглашения". Фийон, добавляет автор, выступает и против Дублинских соглашений, согласно которым мигранты должны подавать заявки на получение статуса беженцев в тех странах, в которых они пересекли европейскую границу.

В прошлом году через Средиземное море в Италию проникло более 180 тыс. мигрантов. В отличие от прошлых лет, многие из них в Италии и остались, в результате чего в 2016 году Италия заняла 2-е место после Германии по числу зарегистрированных заявлений на получение статуса беженца.

Как пишет в заключение автор, в рамках Шенгенской зоны не должно существовать пограничного контроля. "Однако вслед за Австрией и скандинавами на фоне миграционного кризиса пограничный контроль ввела и ФРГ. Страны ЕС могут продлевать пограничный контроль на срок до трех месяцев по рекомендации Еврокомиссии. В среду Еврокомиссия рекомендовала очередное продление до середины мая, указав при этом: если Германия по примеру Франции аргументирует необходимость контроля террористической угрозой, разрешение на продление будет получить легче", - сообщает автор.