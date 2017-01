27 января 2017 г. Джош Рогин | The Washington Post Все высшее руководство Госдепартамента только что уволилось "Работа госсекретаря США Рекса Тиллерсона по управлению Государственным департаментом только что стала существенно сложнее, - сообщает Джош Рогин в The Washington Post: - все высшие должностные лица администрации в среду уволились. Это часть массового исхода сотрудников внешнеполитических служб, которые не хотят оставаться работать в эпоху Трампа". Ушли: давний заместитель госсекретаря по управлению Патрик Кеннеди, помощник госсекретаря по администрированию Джойс Анн Барр, помощник госсекретаря по консульским делам Мишель Бонд и директор управления иностранных миссий Гентри О.Смит. "Все - профессиональные чиновники министерства иностранных дел, служившие как при республиканских, так и при демократических администрациях", - уточняет автор статьи. Кроме того, уволились помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро зарубежных строительных операций Лидия Муниз. "Насколько мы все помним, это крупнейшая утечка коллективной памяти организации, и ее невероятно трудно восполнить, - сказал Дэвид Уэйд, служивший главой администрации президента при госсекретаре Джоне Керри. - Компетентность Госдепа в сферах безопасности и управления, в частности на административных и консульских должностях, будет очень трудно восполнить. Особенно сложно найти [необходимые кадры] в частном секторе. Дипломатическая безопасность, консульская деятельность - это не просто естественное производное деятельности департамента, существующее за его пределами (...) В этих сферах проблемы быстро становятся вопросами жизни и смерти. "Мышечная память" критически важна. Эти отставки - большая потеря. Они оставляют брешь. Этих людей очень трудно заменить". Источник: The Washington Post