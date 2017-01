27 января 2017 г. Мальте Леминг | The Washington Post Как Трамп и Путин помогут Меркель вновь стать канцлером В настоящее время многие считают, что следующей жертвой на выборах станет канцлер Германии Ангела Меркель - в немецком правительстве никто не сомневается, что в сентябре Россия попытается повлиять на выборы в Бундестаг и будет делать это при помощи кибератак, кампаний дезинформации и целенаправленных публикаций украденной информации. Но постоянный автор немецкой газеты Tagesspiegel Мальте Леминг пишет в статье для американской The Washington Post, доступной на немецком и английском языках, что у Москвы ничего не получится. "Да, сомневаться в зловещих намерениях Москвы было бы наивно. Но можно сомневаться в том, что Москва при помощи своих манипуляций действительно повлияет на немецкие выборы. Против этой версии говорят три фактора: стабильность немецкой партийной системы, устрашающий пример последних выборов в США, а также все более негативный имидж Владимира Путина в Германии", - говорится в статье. Так, за последний год все опросы общественного мнения отражают поразительную, словно застывшую в цементе картину партийных предпочтений немцев: в мире может происходить все что угодно - выборы Трампа, "Брекзит", миграционный и еврокризисы - избиратели не нервничают. "Христианско-демократический союз" набирает от 30 до 35%, социал-демократы - от 20 до 25%, "Левые", "Зеленые" и "Альтернатива для Германии" - по 10-15%; чуть больше 5% постоянно есть у либерал-демократов. "В итоге ни при каком сценарии не вырисовывается смена власти, у Меркель в любом случае есть несколько вариантов, как остаться канцлером, - продолжает автор. - Да, она считается скучной, зато надежной и предсказуемой. Более того, ценность этой предсказуемости еще возрастает с учетом шока, который в Германии вызвало избрание Дональда Трампа президентом США". Это событие в очередной раз подтвердило предположение немцев о том, что американцев слишком легко соблазнить, другое дело немцы - "мол, у нас такое случиться не может, мы не попадемся на фейковые новости и разоблачения WikiLeaks". Имидж Соединенных Штатов в Германии, говорится далее, очень упал: только 50% граждан ФРГ, согласно опросу Pew-Research Center за июнь 2015 года, т.е. еще во время президентства Барака Обамы, имели положительное мнение о США, 45% - отрицательное. "При президенте Трампе отношение к США в Германии ухудшится еще сильнее, а сам Трамп станет чем-то вроде живого предостережения о том, куда может завести правый популизм. И это отталкивающий пример", - подчеркивает Леминг. "Если Путин будет вмешиваться в немецкую предвыборную кампанию, ведущие немецкие политики скажут своим избирателям: неужели вы хотите получить такую же нестабильность, как американцы? Поэтому вполне возможно, что вмешательство Путина, а также нападки на Меркель Трампа, напротив, обернутся ростом популярности фрау канцлер", - заключает Леминг. Источник: The Washington Post