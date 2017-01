27 января 2017 г. Пол Сонн, Дион Ниссенбаум | The Wall Street Journal Идея безопасных зон в Сирии несет в себе риски для США "Обещание президента Дональда Трампа создать безопасные зоны в Сирии для перемещенных гражданских лиц подразумевает возможность большего военного вмешательства США в конфликт, в том числе более масштабного применения военной авиации и американских или союзных сухопутных сил - меры, которые Пентагон ранее отвергал", - пишет The New York Times. Трамп говорит, что подобные безопасные зоны могут послужить альтернативой приему беженцев в США. "Эти заявления были сделаны на фоне разработки его администрацией проекта указа Пентагону и Госдепартаменту представить планы по созданию безопасных зон в течение 90 дней. Указ пока не был издан", - сообщают журналисты. Создание безопасных зон ознаменует собой расширение миссии США в Сирии, пишут авторы публикации. Как заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, "на данный момент перед нашим департаментом стоит одна задача в Сирии - ослабить и уничтожить "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.). "Предложение Трампа стало не первым случаем, когда США рассматривали возможность создания защищенных зон в Сирии и вокруг нее. Годами Турция безуспешно требовала от президента Барака Обамы создать безопасную зону в Северной Сирии, которая могла бы послужить убежищем для тех, кто бежал от войны, и базой для операций сирийских повстанческих группировок, поддерживаемых двумя странами", - говорится в статье. "Даже если это будет называться бесполетной зоной или безопасной зоной, все равно там должны будут присутствовать какие-то сухопутные войска, если целью является защита мирных жителей, - отмечает Мелисса Долтон, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон), экс-сотрудник Пентагона при администрации Обамы. - Естественно, вопрос заключается в том, кто будет осуществлять эти планы на местах". Даже сейчас Пентагон, скорее всего, будет сопротивляться указу по созданию подобных широкомасштабных безопасных зон в Сирии, если их единственной целью будет предоставить защиту сирийским мирным жителям, которых более не желают принимать в США как беженцев, отмечают военные эксперты. "Опасность состоит в том, что создание этих зон может перерасти в военную миссию с неопределенным сроком завершения в стране, впавшей в ожесточенное противоборство между различными группировками. Любые американские войска, введенные в Сирию, немедленно станут "громоотводом" для террористических атак", - считает Джим Филлипс, старший научный сотрудник исследовательского института Heritage Foundation (Вашингтон). "Чтобы создать полномасштабную бесполетную зону, которая бы защитила определенную территорию от бомбардировок с воздуха, Соединенным Штатам придется удалить действующие там российские и сирийские объекты ПВО или достичь договоренности с Москвой и Дамаском о прекращении там военных ударов", - рассуждают журналисты. "В четверг сирийские повстанцы положительно отозвались об идее создания безопасных зон в Сирии, но усомнились в ее реалистичности, ссылаясь на осложнения, связанные с российским вмешательством", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal