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28 декабря 2016 г.
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28 декабря 2016 г.

Редакция | The Christian Science Monitor

Будет ли 2017-й годом победы над допингом в спорте?

"Самым значимым международным спортивным событием в этом году, возможно, было обнаружение широко распространенного и разрешенного государством применения лекарственного допинга российскими спортсменами", - считает The Christian Science Monitor.

Сейчас идет поиск решения проблемы. "На поверхность выходят истории о том, как именно обманывают специалистов по выявлению допинга, но также обнаруживаются свидетельства: когда правила и процедуры меняются с целью пресечения одного способа обмана, находятся новые подходы, - говорится в редакционной статье. - Меры по проверке на применение запрещенных препаратов необходимо усовершенствовать и укрепить".

"Обнадеживающий знак подали сами спортсмены. Цель созданного в ноябре Clean Sport Collective ("Коллектива чистого спорта") - объединить спортсменов, бренды спортивной одежды и обуви и болельщиков во имя поддержки спортсменов, не применяющих незаконные препараты для повышения результативности, и свободные от допинга спортивные мероприятия. Присоединяющиеся к данной группе спортсмены подписывают обещание всегда оставаться "чистыми", - сообщают авторы.

"Допинг с использованием незаконных препаратов подрывает принцип честной игры, являющийся душой любого спортивного соревнования. Если эту практику не пресечь, над некоторыми из крупнейших мировых спортивных мероприятий нависнет облако цинизма", - резюмирует редакция.

Источник: The Christian Science Monitor


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