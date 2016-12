28 декабря 2016 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor В 2017 году Путин столкнется с самым опасным вызовом - пессимизмом россиян "После нескольких лет экономических тягот и давления со стороны всего мира из-за аннексии Крыма участь России в следующем году может, наконец, улучшиться. Однако большинство скептически относится к возможности стойких изменений", - сообщает Фред Уйэр в The Chrisitan Science Monitor. Журналист напоминает о триумфах политики Кремля в Сирии "и даже на Украине" и о разладе в рядах западных противников России, а также указывает, что большинство экономистов прогнозируют возвращение российской экономики "к хотя бы анемичному росту" в 2017 году. Рейтинг Путина выше 80%, его партия одержала крупную победу на парламентских выборах в сентябре, говорится в статье. "Однако, несмотря на все эти хорошие, казалось бы, новости, многие россияне, кажется, очень опасаются наступающего года", - сообщает Уэйр. "Не с чего быть оптимистом. Мы несемся вперед, в неизвестность, однако наше понимание сильно отстает от быстро развивающихся событий, - сказал Юлий Нисневич, политолог из московской Высшей школы экономики. - Не вижу никаких положительных изменений, только слова". Все же Уэйр видит основания надеяться, что Путин может решить использовать свой политический капитал, чтобы внедрить долгожданные структурные реформы: разнообразить экономику, стимулировать малый бизнес, избавить Россию от зависимости от нефтегазового экспорта. "Путин прямо сейчас в таком положении, что может идти, куда хочет, - сказал политолог Николай Петров. - В 2018 году ему предстоят перевыборы, однако у него есть это окно возможностей, позволяющее устроить настоящие изменения, не боясь сопротивления элиты. Это может укрепить его наследие, а он часто говорит, что хочет реализовать эту программу. 2017-й - год, чтобы это сделать". "Экономические реформы были бы болезненны, как минимум в краткосрочной перспективе, и ударили бы по большинству россиян, и так уже страдающих от снижения уровня жизни, сокращения социального обеспечения, сужения возможностей трудоустройства. Несмотря на немногочисленные вспышки протеста, российское общество было удивительно инертным в последние три трудных года. Однако большой вопрос, как долго это продлится", - говорится в статье. "Россияне недовольны ситуацией и не восхищаются своим правительством, хотя сам Путин популярен, - однако дело в том, что они не видят альтернативы, - полагает замдиректора Центра политических технологий в Москве Алексей Макаркин. - Трудно сказать, когда это изменится". "Российские позиции в мире, определенно, выглядят более твердыми. Запад пытался давить на нас разными способами, и эти попытки оказались неудачными, - сказал директор независимого Центра политической информации в Москве Алексей Мухин. - Но нам не нужно слишком предаваться эмоциям. Нет причин полагать, что, с Трампом или без Трампа, геополитическая напряженность и информационная война внезапно исчезнут. Наша главная надежда - что худшего удастся избежать и мы проживем еще год". Источник: The Christian Science Monitor