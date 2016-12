28 декабря 2016 г. Бен Коллинз | The Daily Beast Путинское телевидение: бойня в Алеппо - это фейковые новости Менее недели назад президент Асад поблагодарил президента Путина за содействие "освобождению Алеппо", напоминает The Daily Beast. "Но это не мешает российским пропагандистам и их приятелям из американских маргинальных кругов начисто отрицать, что там вообще бомбили гражданское население", - пишет журналист Бен Коллинз. "И телеканалы, которые поддерживает Кремль, и сайты американских ультраправых позаимствовали и употребляют западное крылатое выражение "фейковые новости", обозначая им вести о совершенно реальных бомбежках Алеппо. Еще хуже, что они объявляют "профессиональными пропагандистами" американских частных лиц за то, что те начинают сбор средств в помощь пострадавшим мирным сирийцам", - говорится в статье. "Версия, что бомбежки Алеппо - это "фейковые новости", идет традиционным путем к успеху вирусных новостей в Америке. Это безукоризненно сделанные видеозаписи из "Фейсбука", которыми легко делиться в интернете, их подхватили основные американские СМИ и популярные страницы на "Фейсбуке". Но, возможно, эти медиа не осознают, что материалы сделаны на кремлевские деньги", - пишет автор. Самые популярные заявления исходят от "персоны с RT", как называет ее автор, - Евы Бартлетт. Она "разместила на странице In The Now видеозапись, которая за 12 дней была просмотрена более 2,5 млн раз. In The Now - это ответвление RT, посвященное вирусным новостям и поддерживаемое Россией", говорится в статье. Бартлетт назвала "активистами" гражданских лиц, которым угрожала смерть, если они не эвакуируются из Алеппо. "Они хотят внушить вам, что у этой истории есть только одна сторона - одна правда. Что Асад по какой-то безумной причине движется из города в город, убивая своих соотечественников с помощью России, - заявила Бартлетт. - Вопрос в том, купитесь ли вы на это?" Клинт Уоттс (Foreign Policy Research Institute) полагает, что это образчик российской тактики: заставить усомниться в информации всех СМИ. "Это не просто информационная война с Америкой, но и война с информацией как таковой", - сказал Уоттс. "Это очень хорошо работает на изначальную российско-сирийскую стратегию, направленную на изгнание всех журналистов", - говорит Уоттс. "Один из резонов таков: если позднее вам понадобится вести информационную войну, а вам нужно убивать гражданских лиц, вы можете просто заявить: "Никаких подлинных репортажей тут нет! Как вы можете доверять информации из вторых рук?" С этим они справились виртуозно", - добавляет он. Автор сообщает, что постом Бартлетт поделилась страница RT в "Фейсбуке", а в последние дни - крупные группы в "Фейсбуке", которые поддерживают Дональда Трампа. В прошлый вторник "Би-би-си" проверила все утверждения в видеоролике Бартлетт, сообщает автор. "Би-би-си" "отметила, что некоторые происшествия, которые были сочтены инсценировкой, имели прямую связь с другими "видеосъемками жертв, в том числе с плачущими младенцами и мертвым телом старика, которые были размещены в тот же день и, видимо, не вызвали недоверия", говорится в статье. "Но к тому времени версия, что Алеппо не подвергался бомбежкам, уже широко распространилась", - говорится в статье. Автор также сообщает: "На прошлой неделе пропагандистский сайт Sputnik, финансируемый Кремлем, заявил, что Бекки Кэрролл и Венди Уидом из Чикаго, которые в октябре запустили хэштег #StandWithAleppo, - это "профессиональные пропагандисты". Sputnik сослался на то, что Кэрролл в 2008 году работал в избирательном штабе Обамы, а Уидом "сама называет себя редактором соцсетей CBS Chicago". "Они хотят внушить вам: "Ничего нельзя узнать доподлинно. Нельзя доверять ни одному крупному СМИ", - прокомментировал Уоттс. Источник: The Daily Beast