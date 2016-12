28 декабря 2016 г. Роберт Тейт | The Guardian Чехия создает специальное подразделение для борьбы с "фейковыми новостями" "Правительство Чехии создаст специальное подразделение "против фейковых новостей", - сообщает The Guardian. "Официальные лица стремятся побороть распространение измышлений, которые преимущественно касаются темы мигрантов. По их словам, эти измышления тиражируют сайты, которые поддерживает правительство российского президента Путина", - пишет журналист Роберт Тейт. Задача нового подразделения - противодействовать вмешательству в ход парламентских выборов, которые назначены в Чехии на октябрь 2017 года. "Данные соцопросов свидетельствуют, что дезинформация в интернете влияет на общественное мнение и рискует дестабилизировать демократическую систему страны", - говорится в статье. "Хотя доказать четкие связи трудно, официальные лица уверены, что Кремль стоит примерно за 40 сайтами на чешском языке, где излагаются воззрения радикалов, конспирологические теории и неточные сообщения. Официальные лица полагают, что цель этой работы - изменить ориентированность Чехии, которая сейчас входит в западный альянс", - говорится в статье. "Ключевая цель российской пропаганды в Чехии - заронить в сознание людей сомнения в том, что демократия - лучшая система организации страны, а также создать негативный образ ЕС и НАТО, отбить у людей охоту участвовать в демократических процессах", - сказал в интервью газете Томаш Проуза, госсекретарь Чехии по делам Европы. Новое подразделение - "Центр против терроризма и гибридных угроз" - станет частью министерства внутренних дел. "Он начнет работу 1 января, в нем будет 20 специалистов на полную ставку. Они разместятся в здании, которое в годы холодной войны использовалось тайной полицией коммунистического режима для допросов", - говорится в статье. "Специалисты будут внимательно изучать дезинформацию и постараются ей противостоять с помощью специального аккаунта в "Твиттере" и нового раздела на сайте МВД, предназначенного для изложения точки зрения правительства. Центр также будет обучать госслужащих, как избегать шантажа и сопротивляться иностранному лоббированию", - передает автор статьи. "Одна из основных задач - обеспечить свободные и честные выборы", - сказал один из высокопоставленных сотрудников подразделения, пожелавший остаться анонимным. Он заверил, что центр будет внимательно отслеживать события во Франции и Германии, где пройдут, соответственно, президентские и парламентские выборы. Звучат обвинения, что создание центра выльется в введение цензуры, шпионаж и подавление свободы слова. Его сотрудники отвергают эту критику. Онлайн-агитация в Чехии подогрела страх перед терроризмом и притоком выходцев с Ближнего Востока, хотя процент мусульман в Чехии - мизерный, а кризис с беженцами на эту страну повлиял мало, замечает автор. Когда в ноябре 2014 года президента Чехии Земана освистали за близость к Москве, сайт AE News утверждал, что Земан стал жертвой "Майдана", инспирированного посольством США. Попытки докопаться до происхождения таких сайтов, как AE News, провалились, говорится в статье. "Он так хорошо защищен, что чешским журналистам не удалось выяснить, кто за ним стоит", - говорит Якуб Янда, замдиректора аналитического центра "Европейские ценности" (Прага). Разведслужбы и опытные политики возлагают вину на некоторых русских, живущих в Чехии, и посольство РФ в Праге. Источник: The Guardian