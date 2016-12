28 декабря 2016 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Главный скандал года - допинговый "сговор" в России "Это был институциональный сговор", - сказала и.о. гендиректора РУСАДА о жульнических схемах, применявшихся в российском спорте. Власти сменили тон, желая помириться с глобальными антидопинговыми регуляторами. Из-за протестов спортсменов несколько международных турниров уже перенесены из России. Что будет, если Криштиану Роналду, Лионель Месси или Томас Мюллер призовут перенести ЧМ-2018? - пишут СМИ. "Россия впервые признала, что российские официальные лица вступили в один из крупнейших в истории спорта сговоров", - пишет журналистка The New York Times Ребекка Р.Руис. "Российские официальные лица сказали в интервью нашей газете, что больше не оспаривают изобличающий набор фактов, детально описывающих программу допинга, которая едва ли имеет прецеденты в истории", - говорится в статье. "Это был институциональный сговор", - сказала и.о. гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович о жульнических схемах, применявшихся несколько лет. Руис полагает, что российские власти заговорили другим тоном, потому что хотят помириться с глобальными антидопинговыми регуляторами. "Но официальные лица продолжают отвергать обвинения в том, что программа допинга осуществлялась под покровительством государства. Под российским государством они подразумевают президента Владимира Путина и его ближайшее окружение", - говорится в статье. "С моей точки зрения как бывшего министра спорта и председателя Олимпийского комитета мы совершили много ошибок", - сказал Виталий Смирнов, которому президент Путин поручил реформировать российскую антидопинговую систему. Но в то же самое Смирнов и другие официальные лица "дали понять, что жульничество в пользу России было компенсацией за то, что глобальные спортивные организации, по мнению россиян, предоставляют льготы западным странам". "Вы видели документы Fancy Bear?" - спросил Смирнов. Журналистка поясняет: "Он имел в виду медицинские документы, из которых стало известно, что сотни западных спортсменов получили специальные разрешения медиков на прием запрещенных препаратов в законных целях лечения". "У России никогда не было благоприятных возможностей, которые предоставлялись другим странам", - сказал Смирнов. "WADA повезло, что у нее появился Родченков, - заявил юрист российского Олимпийского комитета Виктор Березов. - Возможно, в Китае, Лондоне и повсюду... возможно, там могло произойти то же самое. Потому что система не в порядке". Глава МОК Томас Бах любит повторять, что спортсмены - это центр мирового спорта. "Допинговые разоблачения из доклада Макларена приводят к тому, что все больше спортсменов делают решительный шаг и выступают против своих же функционеров", - пишет в Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер. Уже летом, после первого доклада Макларена, представители спортсменов из МОК и WADA Бекки Скотт и Клаудиа Бокель обратились к главе МОК с открытым письмом. Они жаловались, что потеряли уверенность в своем руководстве. В настоящий момент подобным образом высказываются, прежде всего, представители зимних видов спорта. В результате волны протестов несколько международных турниров были перенесены из России в другие страны. Известный биатлонист Мартен Фуркад призвал коллег-спортсменов самим проявлять активность, если функционеры не находят в себе мужества справиться с проблемой. Когда начинают активно действовать сами спортсмены, это говорит о многом. "Намечается глубокая пропасть между главой МОК Бахом и спортивными функционерами, с одной стороны, и сделавшими выбор в пользу решительных действий спортсменами - с другой", - пишет автор. В заключение он спрашивает: что будет, если Криштиану Роналду, Лионель Месси или Томас Мюллер по поводу ЧМ по футболу 2018 года, запланированного в России, придет к тому же выводу, к которому пришли на днях бобслеисты и лыжники? "Самым значимым международным спортивным событием в этом году, возможно, было обнаружение широко распространенного и разрешенного государством применения лекарственного допинга российскими спортсменами", - считает The Christian Science Monitor. Сейчас идет поиск решения проблемы. "На поверхность выходят истории о том, как именно обманывают специалистов по выявлению допинга, но также обнаруживаются свидетельства: когда правила и процедуры меняются с целью пресечения одного способа обмана, находятся новые подходы", - говорится в редакционной статье. Обнадеживающий знак подали сами спортсмены. Цель созданного в ноябре Clean Sport Collective ("Коллектива чистого спорта") - объединить спортсменов, бренды спортивной одежды и обуви и болельщиков во имя поддержки спортсменов, не применяющих незаконные препараты для повышения результативности, и свободные от допинга спортивные мероприятия. Присоединяющиеся к данной группе спортсмены подписывают обещание всегда оставаться "чистыми". "Допинг подрывает принцип честной игры, являющийся душой любого спортивного соревнования. Если эту практику не пресечь, над некоторыми из крупнейших мировых спортивных мероприятий нависнет облако цинизма", - резюмирует редакция.