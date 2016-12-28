Дезинформация и уязвимость демократий

"Информационная война стоит в центре российской военной доктрины. Демократии плохо подготовлены к ответным действиям", - пишет Фредерик Коллер в редакционной статье Le Temps.

"Эта битва отнюдь не виртуальная. Усиленный социальными сетями и блогосферой поток дезинформации вторгся в европейское медийное пространство, все больше угрожая демократической дискуссии. Манипуляция фактами, теории заговора, распространение лжи создают путаницу, затуманивают работу мысли, расшатывают журналистскую работу и в результате подрывают доверие граждан к их общественным установлениям", - говорится в статье.

"Эта пропаганда - или психологическая война - является предостережением для европейских руководителей, ответственных за безопасность, отчасти она управляется Кремлем через два главных средства передачи: Russia Today и Sputnik. Ее цель? Ослабить ЕС и НАТО, разделив их членов, дабы извлечь максимальную выгоду в интересах России. В этой битве Москва может рассчитывать на своих исключительно полезных посредников в Европе: националистические и консервативные силы", - считает автор статьи.

"Сторонники Москвы находятся в благоприятных условиях, делая производительной и борьбу между двумя пропагандами, и даже простую реплику, имеющую отношение к "мягкой силе" - той сфере, где Запад считался всесильным. Тем не менее, речь идет о применении военной стратегии - гибридной войны, горючей смеси из операций на местности, информационного пиратства и дезинформации", - продолжает автор.

"Демократии плохо подготовлены к встрече лицом к лицу в подобной битве. Настало время осознать эту опасность, ведь надо признать, что Россия, в конечном счете, только и делает, что пользуется состоянием слабости, в котором прежде всего виноваты сами европейцы", - утверждает Коллер.

"Так, ЕС страдает больше от двойной игры государств, входящих в его состав, нежели от внешней угрозы", - говорится в редакционной статье.

"Констатация факта актуальна и для информации. Работа традиционных СМИ в значительной степени была поставлена в уязвимое положение ослаблением их экономической модели и приходом социальных сетей, ставших первым средством передачи и циркуляции информации, как проверенной, так и непроверенной. Москва, разумеется, занимается разжиганием слухов, которые дестабилизируют демократии. Однако большая неразбериха - между фактами и измышлениями, между журналистикой и увеселением, между количеством кликов и качеством источников - разлагает СМИ, а политическая дискуссия, застигнутая врасплох российским вмешательством, не развертывается", - передает Le Temps.