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28 декабря 2016 г.
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28 декабря 2016 г.

Фредерик Коллер | Le Temps

Дезинформация - российское наступление

"После Украины европейские государства все чаще становятся целями кампаний по дезинформации, осуществленных под руководством Кремля. Это оружие становится центральным аспектом российской военной доктрины. Европейские эксперты по безопасности бьют тревогу", - считает журналист швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"А вдруг Москва победит в информационной войне - или скорее в дезинформационной войне? - задается вопросом автор статьи. - Споры становятся особенно злобными с учетом того, что в демократических дискуссиях постепенно устанавливается путаница между тем, что можно доказать, и тем, что подпадает под измышления".

"Этот разрушительный релятивизм, который присваивает ничью в поединке между подтвержденными речами и беспочвенными слухами, как будто во времена интернета они стоят друг друга, не случаен. Он поддерживается, в частности, распространением ложной информации и теорий заговора со стороны телевидения и интернет-сайтов, финансируемых Кремлем, главным образом речь идет о Russia Today (RT) и Sputnik", - считает автор.

"Мы вступили в новую эру, эру информационной войны, - указывает один источник в Брюсселе, близкий к НАТО. - Россия захватила лидерство. Пришло время осознать это, чтобы наверстать наше отставание". Такое заключение разделяют многие европейские игроки в сфере безопасности, опрошенные Le Temps. Эта война, объясняют они, может стать центральным аспектом новой российской военной доктрины.

Электрошок Трампа

"Избрание Дональда Трампа произвело эффект электрошока. Кража, приписанная Москве американскими спецслужбами, а потом распространение данных предвыборного штаба демократов дестабилизировало Хиллари Клинтон. Миллиардер, расположенный к сближению с Россией, оказался крупным бенефициаром", - говорится в статье.

"Многие европейские спецслужбы (немецкие, французские, британские, шведские) в эти последние дни обеспокоены повторением сценария американских президентских выборов в Европе в преддверии важных политических событий в 2017 году", - пишет Коллер.

Дезинформация, оружие асимметричной войны

"Мы явно недооценивали до сегодняшнего дня эти операции по дезинформации, которые оказывают влияние на состояние всего общества, - поясняет Янис Сартс, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО. - Это составная часть пазла более общей стратегии по дестабилизации".

Цели "доктрины Герасимова"

"Дезинформация как оружие "асимметричной" войны была осовременена китайскими военными стратегами в 1990-е годы. В России ее теоретически разработал генерал Валерий Герасимов. Сейчас говорят о "доктрине Герасимова", - указывает автор статьи. - По мнению Кейра Джайлса, автора исследования на эту тему ("Следующая фаза информационной войны"), уже ставится цель не продать модель, как во времена Советского Союза, но "подкопаться под понятие объективной истины и самой возможности заниматься журналистикой". Речь идет о том, чтобы "ослабить нравственный иммунитет перед лицом пропаганды", а также "снизить доверие к источникам знания" в западных обществах. "С помощью традиционных СМИ, социальных сетей, SMS и троллей Россия, как и "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), пытается дискредитировать демократические процессы", - дополняет Янис Сартс.

"Начиная с 2011 года норвежский политолог Тор Букволл описывал "технологический асимметричный ответ", разработанный Москвой после осознания слишком большого военного отставания от Запада. В 2006 году Владимир Путин, выступая перед российским парламентом, объявил, что пора подумать о конфликтах в категориях "интеллектуального преимущества", "асимметричным" способом, "менее затратным", - передает Le Temps.

Финансирование европейских националистических партий

"Эта стратегия была широко развернута после украинского конфликта под "дымовой завесой", устроенной в момент вторжения в Крым. Затем можно наблюдать конфликт в Донбассе, в Сирии и все больше внутри самой Европы, путем оказания поддержки крайне правым и евроскептическим партиям", - считает Коллер.

"Параллельно Москва финансирует или косвенно поддерживает националистические партии. Французский "Национальный фронт", а также венгерские крайне правые воспользовались российской помощью", - продолжает Коллер.

Ловушка контрпропаганды

"Существует риск попасть в ловушку контрпропаганды, что может привести европейцев к отрицанию их собственных ценностей. Чрезмерное реагирование, с приписыванием России действий по дестабилизации, в которых она не виновна, тоже принесло бы вред. "Это конфронтация двух нарративов, двух мировоззрений, - уточняет один эксперт по безопасности в Брюсселе. - Перед лицом пропаганды, управляемой Кремлем с использованием больших средств, надо полагаться на свободную прессу. Это наша сила и наша слабость, но это то, что нам присуще".

Дело "девочки Лизы"

"Этот пример чаще всего приводится органами безопасности, чтобы обозначить вмешательство Кремля в европейские политические дискуссии. В январе 2016 года, когда Германия находилась под потрясением от новогодних сексуальных домогательств, совершенных североафриканцами, это дело усилило страх перед мигрантами, еще больше поставив под давление Ангелу Меркель", - говорится в статье.

"13-летняя Лиза, немецкая гражданка российского происхождения, была изнасилована несколькими мигрантами", - сообщил один веб-сайт, принадлежавший российским экспатам, живущим в Германии. Очень скоро эта "информация" была подхвачена крупными российскими СМИ, из-за чего она получила широкий международный отклик, в то время как немецкая полиция не в состоянии была это подтвердить", - пишет Коллер.

"Эта сфабрикованная история предположительно должна была соответствовать рассказам Кремля, изобличающим неспособность Европы справиться с кризисом беженцев, всячески намекая на то, что Россия - стабильная и сильная держава по сравнению со "слабой" и "мягкотелой" Европой", - такой комментарий содержится в одном документе немецкой Федеральной академии политики безопасности.

Источник: Le Temps


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