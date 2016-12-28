Якуб Янда, борец против дезинформации: "Следующей целью будет Ангела Меркель"

Чех Якуб Янда, возглавляющий проект Kremlin Watch, выступает за контрмеры европейских властей против российских кампаний по дезинформации. Интервью у него взял журналист швейцарской Le Temps Фредерик Коллер.

Созданный в Праге в 2005 году институт "Европейские ценности" представляет собой независимый аналитический центр, ориентированный на европейские ценности и идеи атлантизма. Он фокусирует исследования на Восточной Европе и дает рекомендации чешскому министерству внутренних дел относительно создания "Центра по борьбе против гибридной угрозы".

Из 25 исследователей института 10 работают над стратегиями влияния России. Они выпускают электронный журнал Kremlin Watch, ответственным за который является Якуб Янда, передает Le Temps.

"Для чего нужен Kremlin Watch"? - спросил интервьюер.

"Мы занимается контролем и анализом методов кремлевской дезинформации. Существуют десятки примеров дезинформации, распространяемой каждую неделю среди широкой публики. Мы разрабатываем контрмеры, чтобы ограничить ее воздействие. Мы занимаемся лоббированием, даем рекомендации правительствам, ЕС и неправительственным организациям", - ответил Янда.

"Как Россия пытается оказывать влияние на дебаты?" - спросил журналист.

"Следует различать две вещи. В международном плане мы наблюдаем постоянные информационные атаки со стороны Кремля. Большинство экспертов сходятся во мнении, что существует прямая связь хакерских атак - и в США, и в Германии - с российскими властями и их доверенными лицами, даже если трудно предоставить доказательства. С другой стороны, мы видим, что Россия использует местных заинтересованных лиц, ставя их себе на службу: это русские меньшинства, всякие GONGO ("государством организованные негосударственные организации"), эти фейковые НПО, созданные правительствами, религиозные структуры, а также крайне правые политические движения", - считает собеседник издания.

"У вас есть конкретные примеры?" - поинтересовался журналист.

"Наш президент Милош Земан был избран на президентских выборах при российской финансовой поддержке, это общеизвестно. Он все более проявляет себя как критик европейской политики и ратует за сближение с Москвой, а также за отмену санкций", - ответил Янда.

"Кто станет следующей целью Москвы?"

"Ангела Меркель, - считает Янда. - Это последняя противница, которая борется за сохранение в силе европейских санкций. Можно ожидать того, что ее информационные службы, а также службы ее сотрудников подвергнутся хакерским атакам на фоне будущих немецких выборов. Россия будет стремиться помочь партии AfD ("Альтернатива для Германии"), которая вступила в противоречие с политикой госпожи канцлер, в частности, по вопросу иммиграции. Во Франции RussiaToday собирается открыть телепрограмму на русском языке во время президентской избирательной кампании. Прямого вмешательства в избирательный процесс не будет, это лишнее. Кто бы ни победил, хоть Марин Ле Пен, хоть Франсуа Фийон, Россия в любом случае выиграет".