28 декабря 2016 г. Закари Вулф | The New York Times Хор, участники которого погибли в авиакатастрофе, демонстрирует гордость и распространяет мягкую силу России "Интернет заполонила противоречивая информация с тех пор, как было объявлено, что несколько десятков членов Ансамбля имени Александрова, знаменитого военного хора и оркестра, оказались среди 92 человек, погибших, когда российский военный самолет, направлявшийся в Сирию, в воскресенье рухнул в Черное море", - пишет The New York Times. На вопросы издания ответил Саймон Моррисон, историк музыки из Принстонского университета и автор книги "Большой под грифом "секретно" (Bolshoi Confidential). Как был создан ансамбль? Ансамбль был основан в 1928 году композитором и впоследствии автором советского гимна Александром Александровым. "Как балет Большого театра и Театра имени Кирова, ансамбль стал дипломатическим оружием для Хрущева и Брежнева. Он сообщал иностранной публике, которой было интересно послушать что-то из-за "железного занавеса", "легкую версию" пропаганды, но и душевность. Он приносил доход, но около 80 чисто выбритых участников в униформе также поднимали боевой дух обездоленных солдат, стоявших на страже Варшавского договора. Это была работа, которую хор выполнял с момента своего создания: например, он выступил на Белорусском вокзале в Москве через месяц после того, как гитлеровский вермахт напал на Советский Союз, ободряя отправлявшихся на фронт советских солдат", - рассказывает Моррисон. Какова была его недавняя история? "После распада Советского Союза в хаотичные времена Бориса Ельцина ансамбль немного поступился своей моралью в угоду пошлой коммерциализации, выступив вместе с финской рок-группой Leningrad Cowboys в 1994 году, - отмечает Моррисон. - Но при Владимире Путине Ансамбль имени Александрова вновь вернулся к патриотическим задачам". Будут ли какие-то последствия того, что участники ансамбля оказались жертвами катастрофы? Сирийский конфликт преподносится в российских СМИ как борьба с терроризмом, но все знают, что это все ради сохранения базы на Ближнем Востоке и поддержки Асада, полагает историк музыки. "Ансамбль имени Александрова - особенный и знаменитый. Они ездили в турне по странам в советской сфере влияния и не только и распространяли определенную четкую мораль и надлежащие величественность, патриотизм. Так что их вовлеченность придает им моральный вес. Вокруг Сирии идет серьезная дискуссия, происходящая в сфере культуры через призму этой катастрофы", - говорится в статье. Источник: The New York Times