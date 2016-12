28 декабря 2016 г. Ребекка Р.Руис | The New York Times Россияне больше не оспаривают версию об "олимпийской допинговой операции" "Россия впервые признала, что российские официальные лица вступили в один из крупнейших в истории спорта сговоров", - утверждает журналистка The New York Times Ребекка Р.Руис. "На протяжении нескольких дней российские официальные лица сказали в интервью нашей газете, что больше не оспаривают изобличающий набор фактов, детально описывающих программу допинга, которая едва ли имеет прецеденты в истории", - говорится в статье. "Это был институциональный сговор", - сказала и.о. гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович о жульнических схемах, применявшихся несколько лет, но подчеркнула, что высшие чиновники правительства не были к этому причастны", - пишет издание. Газета замечает, что российские власти заговорили другим тоном, потому что хотят помириться с глобальными антидопинговыми регуляторами. "Но официальные лица продолжают отвергать обвинения в том, что программа допинга осуществлялась под покровительством государства. Под российским государством они подразумевают президента Владимира Путина и его ближайшее окружение", - говорится в статье. "С моей точки зрения как бывшего министра спорта и председателя Олимпийского комитета мы совершили много ошибок", - сказал Виталий Смирнов, которому президент Путин поручил реформировать российскую антидопинговую систему. Но в то же самое Смирнов и другие официальные лица "дали понять, что жульничество в пользу России было компенсацией за то, что глобальные спортивные организации, по мнению россиян, предоставляют льготы западным странам", говорится в статье. "Вы видели документы Fancy Bear?" - спросил Смирнов. Журналистка поясняет: "Он имел в виду медицинские документы, добытые кибершпионской группировкой, которая, как считается, связана с ГРУ. Из них стало известно, что сотни западных спортсменов получили специальные разрешения медиков на прием запрещенных препаратов в законных целях лечения". "У России никогда не было благоприятных возможностей, которые предоставлялись другим странам", - сказал Смирнов. "WADA повезло, что у нее появился Родченков, - заявил юрист российского Олимпийского комитета Виктор Березов. - Возможно, в Китае, Лондоне и повсюду... возможно, там могло произойти то же самое. Потому что система не в порядке". Источник: The New York Times