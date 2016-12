28 декабря 2016 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Количество случаев заражения ВИЧ в России превысило миллион, но реакции властей практически нет "Ранее в этом году число россиян, получивших положительный результат анализа на ВИЧ, незаметно перевалило за отметку в один миллион человек. При этом мало что свидетельствует о том, что государство предоставит адекватные ресурсы, чтобы прекратить распространение вируса от групп повышенного риска к населению в целом", - пишет московский корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Хотя ярлык "эпидемия" заставляет некоторых высокопоставленных чиновников это отрицать, эксперты на передовых позициях борьбы с болезнью, такие как глава Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, называют это именно так. Число жертв составляет около 1% от 143-миллионного населения России, что достаточно для того, чтобы называться эпидемией, утверждают эксперты. Кроме того, по их словам, гетеросексуальные половые контакты скоро потеснят употребление наркотиков внутривенно как основной способ заражения, говорится в статье. Несмотря на пересечение зловещего рубежа, эксперты не ожидают особых перемен в России, где жертвы до сих пор сталкиваются со своего рода клеймом позора, которое преобладало на Западе в 1980-е годы, пишет издание. "Борьба со ВИЧ в России во многом является показательным примером непрекращающейся напряженности в отношениях между гражданским обществом и Кремлем при президенте Владимире Путине; общественная активность за пределами государственного контроля негласно считается подозрительной", - сообщает автор. Он отмечает, что многие НКО, занимающиеся проблемами СПИДа, оказались в списке "иностранных агентов" по причине получения финансовой помощи из-за рубежа. "В Санкт-Петербурге одна семейная пара, Татьяна Виноградова и Андрей Скворцов, представляют разные стороны в расколе между государством и НКО по этому вопросу", - говорится в статье. Виноградова - борец с ВИЧ в третьем поколении. "Ее бабушка, специалист по инфекционным заболеваниям, лечила одного из первых пациентов в Санкт-Петербурге в конце 1980-х годов и добилась открытия в городе Центра по борьбе со СПИДом. Мать Виноградовой руководила им, а она сама сейчас является его замглавы по научным исследованиям", - пишет газета. "Скворцов, жилистый, воинственный и ВИЧ-инфицированный - бывший наркоман и заключенный - руководит маленьким НКО под названием "Пациентский контроль". Оно было основано в 2010 году с целью попытаться уговорить или заставить федеральные и местные власти предоставлять нуждающимся гарантированное государством лечение", - сообщает издание. "Пара пыталась с помощью своего брака разрушить клеймо неизлечимого заболевания, чумы, которой подвержены только наркоманы, гомосексуалисты и другие люди, которые, скорее всего, все равно умрут", - говорится в статье. "Я вижу, как люди отпрыгивают на метр, когда он говорит, что живет с ВИЧ", - рассказывает Виноградова, отмечая, что в особенности боятся пожилые медицинские работники, несмотря на множество доказательств того, что все принимающие противовирусные препараты не заразны. "В соответствии с рекомендациями ВОЗ, чтобы уменьшить распространение болезни, по крайней мере, 90% ВИЧ-позитивных пациентов должны принимать противовирусные препараты. В России чуть более 37% получают такое лечение, согласно государственной статистике", - отмечает издание. Россия входит в пятерку стран, на которые приходится почти половина новых случаев инфицирования во всем мире; остальные государства - это ЮАР, Нигерия, Индия и Уганда, по данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. В то же время РПЦ и некоторые политики продвигают "консервативные ценности" как лучший способ борьбы с ВИЧ, пишет газета. Патриарх Кирилл призвал к "нравственному воспитанию" молодежи, подчеркнув, что "установление семейных ценностей, идеалов целомудрия и супружеской верности" должно быть на передовой сдерживания распространения вируса. "Традиционные ценности просто означают, что все останется как есть, - говорит Покровский. - Если у нас будут традиционные ценности и ничего другого, то эпидемия будет продолжать распространяться". "ВИЧ - это не личная проблема, это социальная проблема, и она должна решаться как социальная проблема, - говорит Елена Плотникова, сотрудница московского НКО "Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова", вынужденного указывать, что оно является "иностранным агентом". - Основная позиция государства состоит в следующем: вы приняли неправильное решение, и мы не собираемся вам помогать". Источник: The New York Times