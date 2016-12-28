Сила центра

Глава МОК Томас Бах любит повторять, что спортсмены - это центр мирового спорта. "Допинговые разоблачения из доклада Макларена приводят к тому, что все больше спортсменов делают решительный шаг и выступают против своих же функционеров", - пишет в Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер.

Задачу именитых представителей спорта Елена Исинбаева - олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, а ныне "безупречное лицо новой путинской спортивной системы" - видит в создании "надежного моста между Россией и МОК".

"Как прекрасна могла бы стать жизнь людей, определяющих спортивную политику, если бы все спортсмены послушно взяли на вооружение подобные директивы! - восклицает автор. - Однако на практике число "правильных" атлетов а-ля Исинбаева заметно сокращается". При этом все чаще спортсмены - основа спорта, как указывает Томас Бах, - отбрасывая недосказанность, выступают против спортивных функционеров. "Доклад эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинговых манипуляциях в российском спорте, видимо, переполнил чашу терпения", - пишет журналист.

Уже летом, после первого доклада Макларена, представители спортсменов из МОК и WADA Бекки Скотт и Клаудиа Бокель обратились к главе МОК с открытым письмом. Они жаловались, что потеряли уверенность в своем руководстве. В аналогичном ключе высказались и многие другие известные спортсмены. В настоящий момент подобным образом высказываются прежде всего представители зимних видов спорта, демонстрируя, какой силой может обладать их голос, говорится в статье.

В результате волны протестов несколько международных турниров были перенесены из России в другие страны. Известный биатлонист Мартен Фуркад призвал коллег-спортсменов самим проявлять активность, если функционеры не находят в себе мужества справиться с проблемой.

Когда начинают активно действовать сами спортсмены, это говорит о многом. "Намечается глубокая пропасть между главой МОК Бахом и спортивными функционерами, с одной стороны, и сделавшими выбор в пользу решительных действий спортсменами - с другой", - пишет автор.

В заключение он спрашивает: что будет, если Криштиану Роналду, Лионель Месси или Томас Мюллер по поводу ЧМ по футболу 2018 года, запланированного в России, придут к тому же выводу, к которому пришли на днях бобслеисты и лыжники?