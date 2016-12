28 декабря 2016 г. Эллен Накашима | The Washington Post Администрация Обамы близка к тому, чтобы наложить санкции на Россию за вмешательство в выборы "Администрация Обамы близка к тому, чтобы огласить ряд мер против России из-за ее вмешательства в президентские выборы 2016 года. Они включают экономические санкции и критику на дипломатическом уровне, по данным американских чиновников", - сообщает The Washington Post. "По словам чиновников, - пишет автор статьи Эллен Накашима, - администрация уточняет детали, к которым, как ожидается, будут отнесены скрытые действия, возможно, включающие в себя кибероперации. Заявление по публичным элементам ответных мер может быть сделано уже на этой неделе". Чиновники пришли к заключению этой осенью, что принятый ранее президентский указ против хакерства в нынешней форме не может быть использован для наказания самой значительной киберпровокации против США за недавнее время - хакерских атак России на организации Демократической партии и избирательные системы штатов и вмешательства в президентские выборы, говорится в статье. Белый дом работает над изменением сферы применения указа так, чтобы принять меры против россиян, по данным чиновников, говоривших на условиях анонимности. Чиновники администрации также стремятся затруднить для избранного президента Дональда Трампа возможность отменить принятые ими решения, передает журналистка. "Отчасти целью является гарантировать, что мы сделаем достоянием общественности достаточно материалов или передадим их Конгрессу в такой форме, чтобы было трудно просто все отменить", - заявил один из высокопоставленных сотрудников администрации. Обама издал президентский указ против хакерства в апреле 2015 года. Он позволяет правительству замораживать американские активы иностранных граждан, участвующих в кибератаках, угрожающих национальной безопасности или финансовой стабильности страны, уточняет издание. Санкции также предусматривают блокировку коммерческих сделок с определенными лицами и запрет для них въезда в США. Чиновники администрации хотели бы, чтобы Обама использовал эти полномочия до того, как он уйдет с поста, чтобы продемонстрировать их действенность. "Такой инструмент, как санкции, действительно очень важен. Он может оказать значительное влияние менее радикальным способом, чем бомбардировка какой-либо страны, и более действенным, чем отправка дипломатической телеграммы из Госдепартамента", - отметил Ари Шварц, бывший член Совета национальной безопасности. Смысл санкций - наказать, но и сдержать правонарушителей, говорится в статье. "Я настолько же обеспокоен тем, что произойдет с нами в будущем, насколько и тем, что произошло на этих выборах, - сказал второй чиновник администрации. - Я твердо убежден, что русские и все остальные скажут: в 2016 году это сработало довольно хорошо, так что давайте продолжим. А в нашей стране выборы проводятся каждые два года". Впрочем, санкции - это не серебряная пуля, пишет Накашима. Обама отметил, что "мы уже ввели огромное количество санкций против русских" за их действия на Украине. Так что, по мнению некоторых экспертов, это спорный вопрос, окажет ли введение новых мер значительное воздействие на поведение Кремля. Однако в сочетании с другими санкциями они могут быть эффективными. Эти меры могут включать в себя уголовные обвинения против россиян, в том числе против лица или группы лиц, скрывающихся за псевдонимом Guccifer 2.0, говорится в статье. Источник: The Washington Post