Независима от заграницы, зависима от нефти

Похоже, на территории между Калининградом и Владивостоком все снова наладилось в экономическом плане. "Однако хорошие показатели маскируют старые проблемы", - пишет Максим Киреев в статье, опубликованной на сайте Die Zeit.

Когда в середине ноября по обвинению в коррупции задержали министра экономики, "лагерь патриотов возликовал", утверждает автор. "Его представители надеялись, что арест министра ознаменует собой конец эры экономистов-либералов в правительстве, а вместе с ней и самоубийственной, на их взгляд, политики экономии. Однако назначение на должность министра экономики 34-летнего Максима Орешкина, имеющего репутацию ориентированного на рыночную экономику либерала, показывает, что изменений в экономической политики, скорее всего, не предвидится", - говорится в статье.

"В течение нескольких месяцев борьбу друг с другом ведут в России два лагеря. С одной стороны, это промышленники, лоббисты и экономисты, требующие конъюнктурную программу. Они хотят, чтобы государство сделало кредиты более доступными ради стимулирования экономики. Им противостоят либералы, которые считают опасным слишком активное вмешательство государства и призывают экономить. На сегодняшний день они одерживают верх", - констатирует Киреев.

Путин при этом не позволяет им перестраивать систему по собственному усмотрению - экономическую политику РФ нельзя назвать либеральной. Строгая бюджетная политика важна и президенту: с его точки зрения, государственный долг сродни потере суверенитета, поясняет экономист и публицист Борис Грозовский. Кредиторы получают благодаря выданным кредитам власть, а Путин не хочет такого допускать.

"Сегодня Путин имеет все основания быть довольным, - пишет автор. - Пускай Россия не находится на подъеме, однако, несмотря на снижение цен на нефть, санкции и падение курса национальной валюты, не произошло коллапса экономики, которого многие опасались". По мнению экспертов - в том числе из Всемирного банка - в будущем году после двух лет рецессии российская экономика может начать расти.

"Однако хорошие показатели маскируют глубинные проблемы, - продолжает Киреев. - На фоне кризиса Россия попыталась освободиться от сырьевой зависимости и диверсифицировать структуру экономики. После обоюдного введения санкций Россией и Европой российское правительство начало проводить политику импортозамещения, обеспечивая деньгами и заказами отечественных производителей и оказывая на иностранные концерны давление с целью перемещения их производства в Россию. Тот, кто инвестирует и производит в России, получает упрощенный доступ к рынку в качестве импортера - таков был посыл". Такая политика дала результаты лишь в сельском хозяйстве и некоторых областях машино- и автомобилестроения, пишет автор.

"Более важные реформы, к которым постоянно призывают кремлевские советники и министры, так и не были проведены. Российская экономика сохраняет зависимость от нефти - и сегодня она может перевести дух только потому, что цены на это сырье снова значительно выросли по сравнению с уровнем последних месяцев. Сделка России с ОПЕК, которая предусматривает ограничение объемов добычи на будущий год, вызвала радость на российских финансовых рынках. Инвестиционный климат в России, тем не менее, по-прежнему оставляет желать лучшего", - пишет автор.

"Показалась на горизонте и другая проблема - дефицит бюджета может составить 3%. Средств из Резервного фонда хватит на год-два, не более. Кремль может покрыть этот дефицит, выпустив облигации внутреннего государственного займа, - в таком случае получится сохранить независимость от заграницы. Одновременно с этим правительство, похоже, надеется на то, что более высокая цена на нефть может вернуть былую стабильность. По оценкам Центробанка, существует возможность наполнять Резервный фонд начиная с 2019 году, если цена на нефть будет держаться выше 55 долларов за баррель", - говорится в статье.

В таком случае Путин сможет действовать как раньше, не проводя необходимых реформ. Однако и при таких обстоятельствах никто не верит, что показатели роста достигнут уровня 2000-х, заключает Киреев.