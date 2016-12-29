В Кельне в качестве охранников привлекались беженцы

Во время празднования прошлого Нового года в немецком Кельне, когда случились массовые приставания к женщинам, в качестве сотрудников секьюрити привлекались беженцы, сообщает немецкий таблоид Bild. Это подтверждают документы, которые находятся в распоряжении издания. Всего было привлечено 59 человек.

Поиском охранников по поручению городской администрации Кельна в декабре 2015 года занималась охранная фирма Rheinischer Sicherheitsdienst. Единственными критериями для работы было "владение немецким языком как минимум на среднем уровне, а также наличие теплой одежды". Rheinischer Sicherheitsdienst имела также субподрядчика - фирму Westturm.

Согласно детальным документам, находящимся в распоряжение Bild, большинство из 59 охранников были выходцами из стран Северной Африки, Сирии и Афганистана. Их оплата составляла пять евро в час, что вдвое ниже законодательно установленной минимальной оплаты труда. Позже городу был выставлен счет из расчета 15,4 евро в час за каждого секьюрити, сообщают журналисты.

"Наши работники просто-напросто набрали беженцев в трех центрах размещения в Ратингене и микроавтобусами доставили их к мостам. Мы даже не знали, кто эти люди. Тем не менее им были выданы жилеты секьюрити и определенное количество раций", - рассказал бывший руководящий сотрудник Westturm.