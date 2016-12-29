Что стоит за пактом Эрдогана и Путина по Сирии

Приведение к одному знаменателю сирийской политики Москвы и Анкары укрепляет российско-турецкую дружбу. Эрдоган и Путин хотят показать Западу, что они не изолированы, пишет на страницах Die Presse Дуйгу Озкан.

Более года назад российско-турецкие отношения достигли своего дна после того, как на турецко-сирийской границе турецкими военными был сбит российский Cу-24. "Ледниковый период в отношениях стал в определенном смысле возвратом к исторической традиции: Россия и Турция враждовали столетиями и лишь в последнее десятилетие начали сближаться", - повествует автор.

Сегодня Москва и Анкара демонстрируют намерение сотрудничать по сирийскому вопросу. Кризис в отношениях преодолен, "президент Эрдоган и его российский коллега Путин выставляют напоказ свою непоколебимую дружбу, которой не смогло повредить даже убийство российского посла в турецкой столице на прошлой неделе", говорится в статье.

В среду стало известно о том, что Анкара и Москва договорились о перемирии в сотрясаемой гражданской войной Сирии. "Детали договоренностей пока неизвестны - Москва пока никак не комментирует эту информацию", - сообщает корреспондент.

Недавно, продолжает автор, "возникшая ось Москва-Анкара-Тегеран активизировала усилия по переговорам о мирном урегулировании сирийского конфликта. В январе в казахской Астане запланирована встреча с участием России, Турции и представителей сирийской оппозиции".

"Запланированная встреча высвечивает проблемы, с которым столкнулась российско-турецкая ось: туда не должны попасть представители террористов. Между тем, хотя оба государства классифицируют ИГИЛ как террористическую организацию, Анкара поддерживает повстанцев, выступающих против Асада, которых Москва, со своей стороны, считает террористами. При этом Анкара называет террористами курдских боевиков, которых Москва до недавних пор поддерживала. Кроме того, Турции приходится договариваться с Ираном, с которым у нее нередко возникают дипломатические стычки", - говорится в статье.

Эрдогана и Путина объединяет антипатия к Вашингтону. Несмотря на то, что Турция является частью возглавляемой США коалиции против ИГИЛ, она то и дело подвергает критике поддержку, которую Вашингтон оказывает курдским вооруженным формированиям в Сирии. "Надежды Анкары и Москвы связаны с новым президентом Дональдом Трампом, который не выражает живого интереса к сирийскому конфликту", - говорится в статье.

Как замечает автор, в российско-турецкой дружбе скрыт и сигнал для ЕС. После неудавшейся попытки государственного переворота в Турции в июле этого года Путин был одним из первых, кто выразил Эрдогану свою поддержку, - этого в Анкаре не забудут. При этом после подавления путча по стране прокатилась волна арестов оппозиционеров, журналистов и многих других, и переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик.

"Тут же в игру вступила Россия со своей Шанхайской организацией сотрудничества, которую Анкара, по крайней мере временно, приняла во внимание как альтернативу ЕС, - пишет Озкан. - Путину кризис в отношениях между Анкарой и Брюсселем на руку - из-за разладившихся после начала украинского кризиса отношений между Россией и ЕС. Таким образом, Эрдоган и Путин хотят продемонстрировать Западу, что они не изолированы".

"После попытки переворота член НАТО Турция демонстрировала недовольство в связи с действиями альянса - Анкара рассчитывала на большую поддержку. В проправительственных турецких СМИ можно увидеть критические комментарии в отношении альянса. А что касается отношений между Россией и НАТО, то здесь бряцание оружием и вовсе не прекращается", - пишет автор.