Возможен ли разгром "Исламского государства"?

Окончательная победа над ИГИЛ (террористическая организацией, запрещенная в РФ. - Прим. ред.), не устранит те проблемы, от которых страдает значительная часть Ближнего Востока, предполагает обозреватель El Mundo Андрес Ортис Мойано. "Исламское государство" - это не фундаментальная проблема: оно всегда было лишь симптомом множества гигантских диспропорций", - утверждает он.

"Велика вероятность того, что ИГИЛ, проявляющее экстраординарную изменчивость при всех своих действиях, сможет преобразиться снова, превратиться из средневекового исламского протогосударства в тайную террористическую организацию", - говорится в статье.

"Почти со стопроцентной уверенностью можно предполагать, что "Исламское государство" снова начнет вести себя как тайная группировка, когда поневоле лишится части территорий, особенно после ожидаемого взятия Мосула и Ракки", - говорит Кайл У.Ортон (Henry Jackson Society). "Это не ново. ИГИЛ и террористические группировки, из которых оно возникло, уже действовали так в Ираке после свержения Саддама. Беда в том, что нынешняя обстановка еще хуже, чем прежняя. Уже поступают сообщения о тайной деятельности ИГИЛ в районах, которые считаются освобожденными: там оно расширяет влияние через сети джихадистских ячеек", - добавляет эксперт. Издание напоминает об атаках в Киркуке, Рутбе, Синджаре и даже в Багдаде. В Сирии джихадисты задались целью восстановить контроль над Пальмирой.

"Кроме того, у "гидры джихадизма" в мире становится все больше "голов" через ее провинции - "вилайяты". Влияние ИГИЛ широко, но неоднородно, у группировки есть филиалы или аффилированные организации на Кавказе, в Ливии, Нигерии (благодаря "Боко Харам"), Йемене, Афганистане, Саудовской Аравии и Египте", - говорится в статье. Автор полагает: только после разгрома самопровозглашенного халифата в Сирии и Ираке выяснится, сохранят ли эти локальные организации верность ИГИЛ либо пойдут своим путем.

Тем временем аналитики и эксперты размышляют, удастся ли вернуться к положению дел, которое существовало до появления халифата на части Ирака и Сирии. По мнению автора, разгром ИГИЛ не станет катарсисом, после которого воцарится мир, - он послужит дополнительным катализатором череды тревожных событий.

"Станут ли вновь Сирия и Ирак законными владельцами земель, которые сейчас находятся во власти джихадистов?" - размышляет автор. Игнасио Альварес-Оссорио (университет Аликанте) рекомендует "четко различать случаи Ирака и Сирии. В Ираке наступление на ИГИЛ стало возможно, только когда основные политические силы шиитов, курдов и суннитов пришли к внутреннему консенсусу - договорились о необходимости борьбы с ним, а главное, о том, кто будет управлять этими территориями. В Сирии такого консенсуса пока нет, сирийский режим бросает все силы на борьбу с повстанцами, а борьба с ИГИЛ отодвинута на второй план". Автор утверждает: "На земле с ИГИЛ в действительности воюют "Демократические силы Сирии" - разнородная коалиция, которой руководят курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), а оружие предоставляют американцы".

Роли и обязанности Дамаска и Багдада - совершенно разные, продолжает автор. "Раны, нанесенные Ираку с 2003 года, до сих пор болят, - поясняет журналист Микель Айестаран, - поэтому после падения халифата иракским властям надо попробовать изменить свое отношение к гражданам. В Сирии народ снова примет сторону правительства, многие примут Асада с распростертыми объятиями, считая его меньшим злом, так как другого выхода у них нет, а альтернативный вариант не совпал с их ожиданиями".

В любом случае процесс реинтеграции будет непростым и небыстрым. "В очень многих местах Дамаск и Багдад не пользуются социальной и гражданской поддержкой, и преодолеть эту проблему будет крайне сложно. Так, мне представляется, что в Мосуле будет почти невозможно установить прочную власть иракского руководства", - добавляет Айестаран. По словам автора, ИГИЛ постаралось еще яростнее стравить различные этнические и религиозные группы.

Есть ли эффективные сценарии умиротворения? "Один из обсуждаемых вариантов - изменение границ", - продолжает Мойано. Но, по его мнению, репутация этого плана на данный момент небезупречна. "Война с халифатом - несомненным общим врагом всех держав - оказалась грандиозной "шахматной партией" с участием множества игроков, от США и России до Ирана и Саудовской Аравии, у которых своя холодная война между собой", - говорится в статье. Тегеран, заинтересованный в наращивании своего влияния в Ираке, выступает за неизменность границ, Россия и режим Асада разделяют эту позицию. Эр-Рияд, напротив, предпочел бы еще более раздробленный Ближний Восток, чтобы проецировать свое мощное влияние.

"Иран и Саудовская Аравия, а также ее союзники в Персидском заливе с самого начала финансировали разные группировки в Сирии и Ираке, чтобы увеличить свое влияние, - поясняет эксперт Питер Берген. - Факт тот, что шиитские ополчения, которые поддерживает Тегеран, колоссально разрослись. Это очередной эпизод в событиях, провоцируемых обеими странами, а одно из последствий - появление группировок, подобных ИГИЛ, в несостоятельных государствах типа Ливии, Йемена или самих Сирии и Ирака".

Автор статьи рассуждает: трудно поверить, что Асад, окрепший после победы над повстанцами, разрешит автономию в каком-либо территориальном образовании в Сирии, а Багдад легко согласится на переговоры об изменении своих границ.

Но есть один элемент, который может повлиять на этот вариант. "Изменение границ в регионе будет связано не с разгромом ИГИЛ, а с возможным появлением курдского государства", - говорит Альварес-Оссорио.

Сирийские курды в последнее время, по примеру своих иракских соплеменников, настаивают на федерализации Сирии. Дамаск, Багдад и Анкара настроены против.

Судьба курдов и турок неразрывно связана, но ни разгром их предполагаемого общего врага - ИГИЛ, ни заслуги курдского ополчения не гарантируют, что в будущем появится курдское государство. По мнению автора, главная причина - непримиримые политические противоречия среди самих курдов.

Тем временем на Западе крайне опасаются, что джихадисты-европейцы, которые в свое время отправились в халифат, теперь вернутся. Неназванные источники в ЕС утверждают, что в Европу вернулось уже почти 18 тыс. джихадистов.

Что делать с этими людьми? Предлагаются самые разные решения - от программ социальной реинтеграции (они уже начали действовать во Франции и еще нескольких странах) до весьма спорных теорий. Например, израильский исследовательский центр имени Бегина и Садата опубликовал работу Эфраима Инбара (Чикагский университет), где предлагается не добивать халифат, а сохранить его в ослабленном состоянии как "загон" для максимально возможного числа джихадистов и сдерживающий фактор для амбиций Ирана. Эксперт Амарнат Амарасингам (Университет Джорджа Вашингтона) заметил: "Полный бред. Во-первых, террористические группировки по своей природе склонны к постоянной экспансии, удержать их на одном месте невозможно. Во-вторых, есть чисто моральные соображения: как допустить, чтобы деспотическая группировка держала в своей власти крупные территории, где живут миллионы человек?".

Автор отмечает, что ИГИЛ с самого начала сознавало, что джихадисты-возвращенцы обладают огромным разрушительным потенциалом, и не жалело ресурсов на его эксплуатацию. "Мне сказали: "Поедешь назад в Германию? Ты нам нужен там". Они хотели совершить много одновременных терактов в Англии, Франции и Германии", - утверждал бывший боевик Гарри Сарфо, чьи откровения в августе напечатала газета The New York Times.

В плане пропаганды и пиара ИГИЛ создало четкий прецедент для сходных группировок. "Ключ к новациям - новые технологии и более внимательный подход к повествованию, которое стало намного эффективнее и завлекательнее", - говорится в статье. Многие западные СМИ считали любой контент, распространяемый ИГИЛ, достойным внимания, и тем самым включились в сеть пропаганды. Террористам только того и надо. Автор рекомендует в противовес пропаганде "сформировать политику потребления контента и правильно воспитывать людей".

Главный вопрос - возможно ли появление нового халифата. "Ингредиенты, которые несколько лет варились на медленном огне и породили протогосударство Аль-Багдади, - не такая уж редкость в нестабильной зоне типа Ближнего Востока", - отвечает автор.

"Конечно, возможно, что ИГИЛ или какая-то другая организация может отвоевать и заново учредить похожий халифат, - полагает Кайл У.Ортон. - Более того, если ИГИЛ будет искоренено полностью (что крайне маловероятно), сохранится модель халифата и уверенность в его достижимости".

"Самое очевидное - подчеркнуть важность политических инициатив по примирению, созданию рабочих мест, налаживанию образования и развития", - заключает автор.