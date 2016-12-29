Эксперт по Ближнему Востоку: "Два западных политика несут ответственность за то, что разбудили терроризм"

После теракта на рождественской ярмарке в Берлине, унесшего жизни 12 человек, страх перед терроризмом в Германии велик как никогда. В интервью Focus немецкий публицист ливанского происхождения, эксперт по Ближнему Востоку Абдель Мотталеб Эль-Хуссейни говорит об упущениях в антитеррористической борьбе и о том, что необходимо сделать.

По мнению эксперта, в дискуссии вокруг усиления внутренней безопасности из виду упускается международный компонент. "Не следует полностью нивелировать связь между кризисами в арабском мире, антитеррористической борьбой и терактами на Западе", - уверен Хуссейни.

"На самом деле, для террористов все вертится вокруг власти. Возможно, некий исламист с промытыми мозгами в своем отрицании западного стиля жизни направляет свою ненависть против людей, пришедших на концерт или рождественскую ярмарку. Но истинные стратеги терроризма ставят во главу угла именно власть. Они хотят ее укрепить: терроризм помогает им сохранять свою силу, привлекательную для боевиков-джихадистов, и оставаться врагом Запада", - продолжает эксперт.

По мнению Абделя Хуссейни, "нам следует подвергнуть тщательному анализу нашу стратегию по борьбе с терроризмом. Те ли средства мы используем? С июня 2014 года Запад вполсилы борется с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.). Одновременно с этим на Западе совершаются теракты от имени "Исламского государства".

По словам Хуссейни, "два западных политика несут ответственность за то, что разбудили международный терроризм. Это бывший президент США Джордж Буш и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Они развязали войну в Ираке, основанную на лжи".

"А свержение Саддама Хусейна, - продолжает эксперт, - подготовило почву для становления джихадистов. Государство, существовавшее с древнейших времен, имевшее вековые традиции, погрузилось в кризис идентичности, который заставил с новой силой разгореться конфликт между суннитами и шиитами, из-за которого весь мир потерял покой. С тех самых пор шаги, предпринятые международным сообществом в преодолении кризисов в арабском мире, - сплошь ошибочные решения. Так, например, ошибкой стала оценка расстановки сил в Сирии. Все эти гибридные ситуации - живительный источник для терроризма, который теперь стоит у порога нашего дома".

"Есть вещи, которые мудрые внешнеполитические стратеги должны были понимать с самого начала. Например, что одними лишь бомбардировками террористов не уничтожить. И тем не менее, это и есть сегодняшняя стратегия по борьбе с ИГИЛ", - говорит Хуссейни.

При этом ИГИЛ отличается от той же "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.). "Исламское государство" не хочет действовать из подполья, оно хочет контролировать территории и формировать структуры. Кроме того, оно вербует для терактов не студентов, а представителей криминального мира, нередко не имея над ними непосредственного контроля, отмечает эксперт.

"Без России невозможно справиться с ИГИЛ. Пока в Сирии продолжается конфликт, от этого выигрывает и Россия, и ИГИЛ. Террористическую организацию надо разбить военными средствами - в том числе с помощью России. Также следует укрепить безопасность границ с Турцией и Иорданией, предотвратив новые поставки оружия. И тогда можно будет перейти к политическим решениям", - полагает политолог.

Комментируя дебаты по поводу терроризма, которые в Германии тесно связаны с миграционной проблемой, Хуссейни говорит о том, "что нельзя выдворить из страны всех, кто ищет у нас защиту. Но мы можем кое-что ожидать от этих людей. Например, что они будут вносить свой посильный вклад - как те сирийцы, которые помогли задержать подозреваемого в терроризме Альбакра. У меня такое впечатление, что наши правоохранители недостаточно глубоко внедрились в исламистскую среду - тем важнее, чтобы мусульмане в нашей стране также несли свою долю ответственности. Ради мирного сосуществования".