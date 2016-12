29 декабря 2016 г. Майкл Пил, Грейс Рамос | Financial Times Дутерте выдвигает инициативу по сделкам Филиппин с Россией в ущерб США "Филиппины планируют установить с Россией новые связи и заключить торговые сделки, нанеся очередной удар по стратегическому превосходству США в архипелаге, расположенном в центре оспариваемых морей Азии", - пишет Financial Times. Манила хочет сохранить свое соглашение по безопасности 1951 года и отношения с США в более широком аспекте, по словам министра иностранных дел Филиппин Перфекто Ясая. Но правительство Дутерте, находящееся у власти полгода, также стремится к более тесным связям с Россией в соответствии со своей "независимой внешней политикой", и установить их может оказаться даже легче, если будущая администрация Дональда Трампа смягчит противостояние с Кремлем, говорится в статье. "Из-за [наших] особых отношений с США мы не были способны по-настоящему стремиться к установлению таких дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией, - отметил Ясай, который только что посетил Москву в рамках подготовки к поездке Дутерте. - Теперь все меняется". Поездка президента в Москву, возможно, состоится в апреле или мае, сказал Ясай в интервью Financial Times. Филиппины хотят повысить экспорт своих сельскохозяйственных продуктов и привлечь российские инвестиции и технологии в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, поиск нефти и связь, вероятно, включая слежение, заявил министр. Манила, по словам министра, также рассматривает возможность закупки партии автоматов в Москве - 26 тыс., согласно сообщениям в СМИ - для своей полиции. Планируемая закупка в США, по сообщениям, была приостановлена из-за обеспокоенности по поводу кровопролитной борьбы Дутерте с наркотиками. "Подобные сложности в отношениях с США открывают возможности для других стран, - отмечает Ясай. - Не только с Россией - с Китаем, даже с Израилем, даже с Японией. Это те варианты, которые мы рассматриваем". Источник: Financial Times