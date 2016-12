29 декабря 2016 г. Дэвид Гарднер | Financial Times Новый баланс сил на Ближнем Востоке "Недавно официальные лица России, Ирана и Турции пыжились от гордости накануне трехсторонних переговоров в Москве, где их министры иностранных дел и обороны обсудили судьбы Сирии после взятия Алеппо", - напоминает обозреватель The Financial Times Дэвид Гарднер. "Пригласили ли они своих американских коллег? Нет. На дискуссии о "реалполитик" нет места наивным оптимистам и копушам, которые вдобавок испортили бы триумф России и Ирана, ликующих в связи с разрушением мятежного Алеппо и спасением "государства-обрубка" своего сирийского клиента Асада", - говорится в статье. Правда, признает автор, Турция хотела скорее "реальной политики", чем торжества. Чтобы не позволить сирийским курдам упрочить самоуправление, Анкара была вынуждена прекратить поддержку повстанцев и сблизиться с Россией и Ираном. "В любом случае, нелегко сбежать от сирийской бойни", - пишет автор. Он напоминает об убийстве российского посла Андрея Карлова. Стрелок кричал: "Не забывайте об Алеппо!". "Убийство на берлинском рождественском рынке, совершенное в тот же вечер с помощью грузовика, заострило внимание на том, как легко террор может наносить удары. Но что примечательно: на фоне того, что ВКС Путина крушили сирийских повстанцев-суннитов, а не джихадистов ИГИЛ, на Россию обрушилось мало репрессалий", - говорится в статье. Автор продолжает: "Да, наряду со зверствами джихадистов в Париже и Ницце, Брюсселе и Стамбуле, был взрыв бомбы, спровоцировавший крушение российского авиалайнера над Синаем вскоре после того, как Россия вмешалась в события в Сирии. Европейские чиновники говорят, что российский самолет не был изначальной мишенью. Возможно, теперь ситуация изменится". И все же Россия и Иран могут считать, что в уходящем году успешно ставили в тупик своих противников на Ближнем Востоке, а западные страны и их ближневосточные союзники охвачены смятением. "На ИГИЛ и "Аль-Каиду" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.) все еще работает много факторов: клан Асадов, а также режимы в Багдаде и Бейруте, поддерживаемые суннитами, остаются у власти; США и Россия, Турция и Иран выступают в роли "сержантов-вербовщиков"; налицо институциональный вакуум и гниющие государства, на смену которым приходят военизированные формирования и полевые командиры", - говорится в статье. А администрация Трампа сделается воистину непредсказуемым фактором. Источник: Financial Times