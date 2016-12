29 декабря 2016 г. Керин Хоуп | Financial Times Избранный президент Болгарии стремится развеять опасения, будто он чересчур близок к Кремлю Избранный президент Болгарии Румен Радев постарался развеять опасения, что, возглавив страну, состоящую в НАТО и ЕС, он чересчур сблизится с Кремлем, пишет The Financial Times. Опасения были вызваны его предвыборной риторикой, поясняет корреспондент Керин Хоуп. "Болгария всегда будет работать только вместе со своими партнерами - ЕС и НАТО", - сказал Радев в интервью газете. "Я хочу, чтобы Болгария была подлинным членом НАТО, с подлинными возможностями, и верным и предсказуемым партнером". Радев также уверяет, что "вообще никогда" не был в Москве. При этом в интервью Радев энергично ратовал за примирение альянса с Россией. "Эта позиция была позитивно встречена болгарами на президентских выборах, но, возможно, идет вразрез с нарастающими в Европе страхами перед российской подрывной работой на Западе", - отмечает автор. "На мой взгляд, мы противостоим общим угрозам - угрозам терроризма, исламского фундаментализма, и сотрудничество НАТО с Россией необходимо, - сказал Радев. - Если мы не будем стремиться к более качественному диалогу и ослаблению конфронтации, то не сможем эффективно противостоять этим глобальным вызовам". На выборы Радев шел как независимый кандидат, которого поддерживала оппозиционная Социалистическая партия. "По словам информированных источников, его имя как возможного кандидата обсуждалось в Москве еще в июне, во время визита делегации социалистов во главе с председателем партии Корнелией Ниновой", - пишет газета. "Но Радев также жаждет доказать свою верность НАТО", - продолжает автор. Так, он в телеэфире раскритиковал министра обороны за промедление с выбором западных самолетов взамен истребителей "МиГ-29". "Во время предвыборной кампании Радев призывал смягчить международные санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма и роль в украинском конфликте. Он ссылался на то, что санкции наносят ущерб болгарской туриндустрии и экспорту сельхозпродукции", - говорится в статье. Критики Радева опасаются, что в его президентство Кремль активизирует свои попытки дестабилизировать Болгарию. Со своей стороны, Радев подчеркнул, что, вступив в должность президента, начнет с визитов в Брюссель и Бухарест, а не в Москву. "Болгария останется проевропейской, но мы недовольны концепцией "двухскоростной" Европы", - заявил он, подразумевая, что его страну не приняли в Шенгенскую зону. Источник: Financial Times