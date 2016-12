29 декабря 2016 г. Элейн Мур | Financial Times Российский рубль превзошел крупные валюты "По-видимому, год, когда глобальный статус России восстановился, завершится для нее особым достижением: российская валюта, в отличие от валют других крупных экономик, не поддалась натиску доллара США", - отмечает журналистка Financial Times Элейн Мур. "Рубль - единственная крупная валюта, которая с конца сентября выросла к доллару. На протяжении текущего года он превзошел своих соперников. Рубль укрепился относительно доллара на 21,5% - до 60,597 рубля за доллар", - говорится в статье. По мнению автора, рост рубля объясняется повышением цен на нефть и надеждами на потепление в отношениях России с Западом в президентство Трампа. "Нафез Зук из Oxford Economics говорит: поскольку исходные процентные ставки в России застыли на отметке 10% (намного выше, чем в развитых странах), цены на нефть относительно неизменны, а Трамп и Путин по-прежнему делают публичные реверансы друг перед другом, есть все основания считать, что тенденция к укреплению рубля сохранится и в будущем году", - пишет издание. Но аналитики обеспокоены тем, что рост российских активов объясняется в первую очередь внешними факторами. "Внутри страны инфляция составляет чуть менее 6%. Это значит, что рост цен истощает доходы и сбережения, а планы структурных реформ, направленных на стимулирование экономики и снижение зависимости от нефти и газа, пока не обнародованы", - говорится в статье. Источник: Financial Times