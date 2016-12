29 декабря 2016 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Туманный пакт Путина-Эрдогана по Сирии Высшие чиновники из Анкары, Тегерана и Москвы на прошлой неделе обсудили переговоры в Казахстане по урегулированию в Сирии, в которых США участвовать не будут. Стаффан де Мистура выразил свою поддержку. Но как Путин и Эрдоган смогли договориться? - пишут СМИ: Анкара поддерживает повстанцев, выступающих против Асада, а Москва - Асада и курдов. У Ирана - своя история дипломатических стычек с Турцией. Россия добивается дипломатической поддержки переговоров, которые пройдут в Казахстане в следующем месяце и будут направлены на прекращение боевых действий в Сирии, пишет The Wall Street Journal. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обменялся с мнениями со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, и тот выразил поддержку плану России, Ирана и Турции по проведению переговоров между членами сирийского правительства и некоторыми оппозиционными группировками в Астане, заявил МИД РФ, подчеркнув, что "Исламское государство" и группировка, прежде известная как "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.), будут исключены из процесса переговоров. Неназванный американский чиновник заявил изданию, что администрация Обамы не против проведения переговоров в Казахстане, несмотря на то, что дипломаты США впрямую в них не участвуют. Единственное условие Госдепа, сказал он, - чтобы переговоры соответствовали резолюциям по Сирии, одобренным ООН. "Турция и Россия составили проект предложений по перемирию в Сирии, как сообщила в среду Анкара, подчеркнув уменьшившуюся роль Запада в мерах по завершению пятилетнего сирийского конфликта", - передают корреспонденты The Financial Times. "Мы близки к длительному перемирию и политическому решению в Сирии, - сказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. - Уже есть два текста по поводу решения по Сирии. Один - о политическом урегулировании, другой - о перемирии. Они могут быть реализованы в любое время". Авторы напоминают, что перед этим имели место консультации между Турцией, сторонницей ухода Асада, и Россией и Ираном, поддерживающими сирийского президента, а на прошлой неделе министры иностранных дел и обороны трех стран встретились в Москве и заявили о готовности договориться о мирном урегулировании. Никаких подробностей о турецко-российских предложениях обнародовано не было, и неясно, примут ли эти планы повстанцы, говорится в статье. Высокопоставленный представитель сирийских повстанцев сказал, что "общие проблемы", связанные с данным соглашением, понятны: это реализация перемирия на территории всей страны и борьба с "Исламским государством", однако детали соглашения еще не проработаны. Также остается неясным, как Москва и Анкара поступят с длительными разногласиями по поводу роли Асада. Чавушоглу подтвердил позицию Анкары, что сирийский президент - препятствие для политического решения. "Весь мир знает, что политический переход при Асаде невозможен, а еще мы все знаем, что для этих людей невозможно объединиться вокруг Асада", - сказал Чавушоглу. Приведение к единому знаменателю сирийской политики Москвы и Анкары укрепляет российско-турецкую дружбу. Эрдоган и Путин хотят показать Западу, что они не изолированы, пишет на страницах Die Presse Дуйгу Озкан. Более года назад российско-турецкие отношения достигли своего дна после того, как на турецко-сирийской границе турецкими военными был сбит российский Cу-24. "Ледниковый период в отношениях стал в определенном смысле возвратом к исторической традиции: Россия и Турция враждовали столетиями и лишь в последнее десятилетие начали сближаться", - повествует автор. Сегодня Эрдоган и Путин "выставляют напоказ свою непоколебимую дружбу, которой не смогло повредить даже убийство российского посла в турецкой столице на прошлой неделе", говорится в статье. В среду стало известно, что Анкара и Москва договорились о перемирии в Сирии. В январе в казахской Астане запланирована встреча с участием России, Турции и представителей сирийской оппозиции, но она высвечивает проблемы, с которыми столкнулась российско-турецкая ось: туда не должны попасть представители террористов, пишет автор. Он поясняет: "Оба государства классифицируют ИГИЛ как террористическую организацию, но Анкара поддерживает повстанцев, выступающих против Асада, которых Москва, со своей стороны, считает террористами. При этом Анкара называет террористами курдских боевиков, которых Москва до недавних пор поддерживала. Кроме того, Турции приходится договариваться с Ираном, с которым у нее нередко возникают дипломатические стычки". Эрдогана и Путина объединяет антипатия к Вашингтону, говорится далее. "Надежды Анкары и Москвы связаны с новым президентом Дональдом Трампом, который не выражает живого интереса к сирийскому конфликту", - говорится в статье. Как замечает автор, в российско-турецкой дружбе скрыт и сигнал для ЕС. После неудавшейся попытки госпереворота в Турции в июле этого года по стране прокатилась волна арестов оппозиционеров, журналистов и многих других, и переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик. "Тут же в игру вступила Россия со своей Шанхайской организацией сотрудничества, которую Анкара, по крайней мере временно, приняла во внимание как альтернативу ЕС", - пишет Озкан. Кроме того, "после попытки переворота член НАТО Турция демонстрировала недовольство в связи с действиями альянса - Анкара рассчитывала на большую поддержку". Проправительственные СМИ критикуют НАТО, и в этом тоже Турция сближается с Россией, где "бряцание оружием в адрес НАТО и вовсе не прекращается", замечает автор. "Недавно официальные лица России, Ирана и Турции пыжились от гордости накануне трехсторонних переговоров в Москве, где их министры иностранных дел и обороны обсудили судьбы Сирии после взятия Алеппо", - напоминает обозреватель The Financial Times Дэвид Гарднер. "Пригласили ли они своих американских коллег? Нет. На дискуссии о "реалполитик" нет места наивным оптимистам и копушам, которые вдобавок испортили бы триумф России и Ирана, ликующих в связи с разрушением мятежного Алеппо и спасением "государства-обрубка" своего сирийского клиента Асада", - говорится в статье. Турция хотела скорее "реальной политики", чем торжества, полагает автор. Чтобы не позволить сирийским курдам упрочить самоуправление, Анкара была вынуждена прекратить поддержку повстанцев и сблизиться с Россией и Ираном. "В любом случае, нелегко сбежать от сирийской бойни", - пишет автор, упоминая убийство российского посла Андрея Карлова. Стрелок кричал: "Не забывайте об Алеппо!". Ранее был взрыв бомбы, спровоцировавший крушение российского авиалайнера над Синаем вскоре после того, как Россия вмешалась в события в Сирии. Но "на фоне того, что ВКС Путина крушили сирийских повстанцев-суннитов, а не джихадистов ИГИЛ, на Россию обрушилось еще мало репрессалий", - считает Гарднер. И все же Россия и Иран могут считать, что в уходящем году успешно ставили в тупик своих противников на Ближнем Востоке, а западные страны и их ближневосточные союзники охвачены смятением. Между тем "на ИГИЛ и "Аль-Каиду" все еще работает много факторов: клан Асадов, а также режимы в Багдаде и Бейруте, поддерживаемые суннитами, остаются у власти; США и Россия, Турция и Иран выступают в роли "сержантов-вербовщиков"; налицо институциональный вакуум и гниющие государства, на смену которым приходят военизированные формирования и полевые командиры", говорится в статье. А администрация Трампа сделается воистину непредсказуемым фактором. Также по теме: Возможен ли разгром "Исламского государства"? (El Mundo) Гутерреш назвал войну в Сирии "раком в глобальном масштабе" (Le Figaro)