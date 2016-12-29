Гутерреш назвал войну в Сирии "раком в глобальном масштабе"

Сирийский конфликт "перерос в рак в глобальном масштабе", сказал будущий глава ООН Антониу Гутерреш, выразив надежду на то, что Россия и США сумеют "преодолеть свои разногласия", чтобы положить ему конец. Эта война "вызывает не только страдания сирийского народа", но также порождает "бурные реакции, которые в отдельных случаях приводят к терактам", заявил Гутерреш в эксклюзивном интервью португальскому телеканалу SIC, передает Le Figaro со ссылкой на AFP.

Перед лицом этой "глобальной угрозы" великие державы должны "принять решение положить конец этому конфликту" - "без поддержки извне сами сирийцы будут не в состоянии продолжать его вечно", подчеркнул он. Португалец, который с 1 января станет преемником южнокорейца Пан Ги Муна, объявил, что он "готов оказать помощь" и "создать мосты и механизмы диалога", чтобы устранить "недоверие в отношениях", передает LeFigaro.

"В начале декабря Гутерреш признал, что "генеральный секретарь ООН не является хозяином мира", с учетом того, что главные мировые игроки - это пять великих держав, членов Совбеза. Мир по-прежнему глубоко расколот между Западом и Россией", - говорится в публикации.