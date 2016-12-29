Россию подозревают в хакерской атаке против ОБСЕ

"Организация ОБСЕ, штаб-квартира которой находится в Вене, уполномоченная наблюдать за режимом прекращения огня на Украине, стала целью масштабной хакерской атаки, приписываемой Москве", - пишет Блез Гоклен в своей статье в Le Monde.

"После Хиллари Клинтон и TV5 Monde пришла очередь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стать жертвой крупной хакерской атаки, приписываемой России. ОБСЕ - дипломатический инструмент, созданный в эпоху холодной войны и затем немного подзабытый, - начиная с 2014 года вернулась в центр международных стратегических целей и задач при помощи конфликта на Украине. Организация, штаб-квартира которой находится в Вене, в любом случае представляет достаточный интерес для того, чтобы стать объектом масштабной и технически сложной хакерской атаки, по информации, полученной Le Monde во вторник 27 декабря", - говорится в статье.

"По-видимому, организация стала отдавать себе отчет о произошедшем к концу октября", - поясняет пресс-секретарь ОБСЕ Наташа Раджакович, которая старается не вдаваться в детали, в частности, о заказчиках вторжения. Был праздничный сезон, офис ОБСЕ был наполовину пуст, и большинство сотрудников разъехались по своим странам", - передает автор статьи.

"Теперь они могут опасаться, что хакеры получили доступ к их электронной переписке, файлам и паролям. Это сверхчувствительная информация, которую организация призвана ревностно защищать, так как она позиционирует себя как нейтральная, способствующая установлению диалога между западом и востоком европейского континента, в обстановке усиления напряженности между Россией и европейцами. ОБСЕ является гарантом и инспектором крайне непрочных мирных соглашений по Украине, достигнутых в Минске в феврале 2015 года французом Франсуа Олландом и немкой Ангелой Меркель с россиянином Владимиром Путиным и украинцем Петром Порошенко", - пишет автор.

"Официально ОБСЕ не знает, кто скрывается за этой кибератакой. Хакеры проникли в ее компьютеры, воспользовавшись слабыми местами в аппаратном и программном обеспечении, используемом организацией. 57 государств-членов ОБСЕ уже проинформированы об этом инциденте, без необходимости обнародования этого факта", - продолжает автор.

"Кто может обидеться на ОБСЕ? По данным западной разведки, эта кибератака может быть вменена в вину группировке российских хакеров APT28 (известной также под именами Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear), которую уже подозревали в причастности к кибератаке, совершенной в апреле 2015 года против телеканала TV5 Monde, и которая считается связанной с российскими спецслужбами", - передает автор.

"Источник Le Monde также приписывает этой группировке кибератаку на предвыборный штаб американской Демократической партии во время президентской избирательной кампании", - говорится в статье.

"Немецкие спецслужбы теперь опасаются, что Ангела Меркель в ходе кампании по ее переизбранию может стать целью российских хакеров, - отмечает автор. - Германия председательствует в ОБСЕ до конца этого года. Вмешательство в серверы организации может быть нацелено на чувствительную информацию, способную нанести вред немецкой дипломатии".

"Хакеры могли также стремиться подорвать легитимность самой ОБСЕ. 22 декабря организация снова предостерегла против "усиления столкновений" на Украине, где боевые действия между Киевом и пророссийскими мятежными сепаратистами участились в последние дни", - считает Гоклен.

"ОБСЕ - единственный независимый игрок, способный подтвердить документальными данными бесчинства и проверить, были ли осуществлены обещания, сделанные Киевом, пророссийскими силами или Кремлем. По мнению некоторых западных государственных канцелярий, Москва может увеличить число жестов злой воли в отношении наблюдателей ОБСЕ", - передает Le Monde.

"Россия, которая уже объявила об отзыве своей подписи на основополагающем договоре Международного уголовного суда, могла бы попытаться убедить свое общественное мнение, срежиссировав утечку данных, похищенных в ОБСЕ, в том, что эта организация, финансируемая в основном Западом, враждебна к интересам России. Это могло бы придать законную силу выходу России из участия в ОБСЕ", - полагает Гоклен.