Армия Путина готовится к Чемпионату мира-2018

"Александр Шпрыгин, 38-летний глава российской ассоциации футбольных болельщиков, выглядел настороженным, когда я встретился с ним в просторном офисе его организации в центре Москвы", - сообщает Марк Беннеттс в Politico. Шпрыгин, которого называли "любящим нацистов дружком Путина" и "лидером крайне правых болельщиков", представляет то, что критики Кремля назвали его ударным отрядом, который был отправлен сеять хаос на улицах Франции во время Евро-2016.

"Этот человек, всю жизнь являющийся фанатом московского "Динамо", однажды сказал: "Всем фэнам нравится идея white power (белой силы. - Прим. ред.)". Его сфотографировали поднявшим руку в нацистском салюте. А недавно он написал в Twitter, что хочет видеть только "славянские лица" в российской команде на Чемпионате мира 2018 года, ибо "что-то не так" в связи с присутствием такого большого количества чернокожих игроков во французской национальной сборной, - передает Беннеттс. - Хотя заявления Шпрыгина в социальных сетях вызвали бурю гнева у антидискриминационных активистов в Европе, они не кажутся неоднозначными на его родине. Там они отражают будничный, почти привычный расизм, находящийся в сердце России при президенте Владимире Путине. Антидискриминационная сеть Fare, отслеживающая расизм в футболе для управляющих органов УЕФА и ФИФА, сказала, что считает Шпрыгина видной фигурой в российской сети крайне правых фанатских групп. Его присутствие во Франции как официального члена российской делегации было, по заявлению Fare, тревожным признаком "очевидной взаимозависимости высокопоставленных политиков, крайне правых лидеров и экстремального национализма" перед Чемпионатом мира 2018 года в России".

"Я не расист, - настаивал Шпрыгин. Он выглядел задетым и начал многословно и в сомнительных выражениях оправдываться. - Смотрите, когда я вижу на улице негра, ничего не чувствую. Когда был, например, в Хитроу, там видел пакистанцев, индусов, негров... Не поймешь, кто там они, в Лондоне или других местах. Когда я был в Париже, видел то же самое. Я был поражен. Я как будто оказался в Алжире. Их там так много. Но, смотрите, они не вызывают у меня вообще никаких эмоций", - передает журналист.

"Он сказал мне, что его заявление о white power было сделано в 1990-х годах, когда он был еще молод, а нацистский салют был просто пьяной выходкой, когда он работал телохранителем крайне правой российской металлистской группы "Коррозия металла". Что касается комментария о "славянских лицах", Шпрыгин подчеркнул, что имел в виду "продукты российской футбольной системы". Он увернулся от вопроса, когда я поинтересовался, значит ли это, что он будет рад видеть в национальной сборной чеченцев, татар и представителей других многочисленных этнических групп России", - говорится в статье.

"Опровергнув предположения, что ультрас были отправлены во Францию по распоряжению Кремля, он легко признал, что российские футбольные хулиганы - это "кулак", который Путин использовал бы для подавления крупных оппозиционных протестов в Москве", - передает Беннеттс.

"Нас называют армией Путина. Я вам скажу, почему. В России политики разговаривают с фанатами. Путин встречался с нами, пил с нами пиво. Футбольные хулиганы в России никогда не примут участие в ситуации вроде Майдана, - заявил Шпрыгин, имея в виду демонстрации 2014 года, в ходе которых был свергнут прокремлевский президент Украины Виктор Янукович. - Украинские футбольные хулиганы и националисты устроили Майдан. Здесь хулиганские группы будут использоваться как оружие против оппозиции".

На вопрос, "стоит ли западным футбольным болельщикам опасаться ехать в Россию в 2018 году", Шпрыгин "покачал головой", говорится в статье.

"Я совершенно уверен, что ничего даже близкого к случившемуся в Марселе здесь не произойдет. Здесь власти гораздо лучше контролируют фирмы [футбольных хулиганов]. Здесь полное наблюдение. Даже я ощущаю давление, хотя я должностное лицо в общественной организации", - сказал Шпрыгин.

"Шпрыгин прав. Российские ультрас на родине ощущают давление с 2010 года, когда полиция начала серьезнее относиться к организованному футбольному хулиганству. В результате большая часть фанатского рукоприкладства происходит в лесах и других уединенных местах, подальше от глаз властей", - указывает журналист.

"В начале декабря, когда до товарищеского международного турнира в России с участием немецкой и португальской национальных сборных оставалось меньше полугода, полиция провела рейды в домах девяти фанатов, подозреваемых в организации футбольного насилия. Послание ясно: никому, даже Шпрыгину с его ультрас, не позволено помешать тому, чтобы следующий Кубок мира прошел в соответствии с видением Путина", - резюмирует Беннеттс.