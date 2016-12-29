Самое главное: Путин ничего не знал

Если бы "словесное лавирование было олимпийской дисциплиной, россияне были бы чемпионами, причем даже без анаболиков и допинга", пишет Юлиан Ханс на страницах Sueddeutsche Zeitung.

Лавирование вокруг высказываний и.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович о поддержке допинга в России на государственном уровне "больше говорит об отношении Кремля к этому обману, чем могло бы показать явное признание", считает автор. "Признание могло бы положить начало изменениям к лучшему, тогда как эти маневры и пустословие являются всего лишь новой строкой в старой песне, мол, мы ничего не делали, а все другие это все делают", - говорится в статье.

В Москве эту песню заводят каждый раз, когда Россия оказывается в эпицентре критики. Например, "Панамское досье" разоблачает, что виолончелист, друг Путина переводит миллиарды из российских госкомпаний на счета в офшорах? Так это кампания иностранных держав против российского президента! Офшорные счета вообще не являются чем-то из ряда вон выходящим! А когда всего спустя несколько часов после начала режима прекращения огня вблизи сирийского Алеппо бомбят гуманитарный конвой ООН, Россия заявляет, что это не она - дескать, американские бомбардировщики также бомбили больницы, пишет автор.

На этот раз то, что сказала глава антидопингового агентства (согласно газете The New York Times, Анцелиович сказала, что "это был институциональный сговор"), не такая уж сенсация. Тем не менее, в агентстве РУСАДА все равно заявили, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.