29 декабря 2016 г. Эндрю Рот | The Washington Post Доктор Лиза, российский гуманитарный работник и "святая", погибла при крушении летевшего в Сирию военного самолета "Самым известным человеком, погибшим в Рождество на борту российского военного самолета, упавшего в Черное море, был не политик и не офицер армии", - пишет Эндрю Рот в статье для The Washington Post. Это была 54-летняя Елизавета Глинка, известная россиянам как Доктор Лиза. "От местных наводнений и пожаров до конфликтов на Украине и в Сирии, появлению которых немало способствовал Кремль, ее работа получила признание общественности", - говорится в статье. "Ее усилия также вызвали критику со стороны противников Путина, которые считали, что она слишком приблизилась к коридорам власти. Россияне, которые участвуют в общественной жизни или волонтерской работе, сталкиваются с важным решением: где и в какой степени сотрудничать с правительством, обменяв независимость на способы достижения результата, которые может предоставить Кремль. Глинка считала, что сотрудничество с правящими кругами помогло ей спасти больше людей", - пишет издание. "Она присоединилась к обреченным пассажирам военного рейса в Сирию, которым она воспользовалась, чтобы отвезти гуманитарную помощь для госпиталя Тишринского университета в Латакии", - отмечает автор. Глинка родилась в Советском Союзе, но уехала в 1986 году в США, где закончила Дартмутскую школу медицины и начала работать как активист паллиативной медицинской помощи. Она открыла первый бесплатный хоспис в Киеве в 2001 году, а в 2007-м вернулась в Москву, где основала фонд "Справедливая помощь". Она также стала известна благодаря оказанию помощи бездомным, говорится в статье. Источник: The Washington Post