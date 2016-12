29 декабря 2016 г. Редакция | The Wall Street Journal "Игры патриотов" на Балканах "Во вторник власти Черногории объявили в международный розыск пятерых членов предполагаемой шайки террористов", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. "По версии черногорской стороны, они стояли за неудачной попыткой свержения прозападного правительства страны в октябре. Этот инцидент в маленькой балканской стране - хороший образчик устремлений - и методов - России в Восточной и Центральной Европе", - пишет издание. По данным издания, в розыск объявлены три гражданина Сербии и двое россиян. "Россия не делает секрета из своих попыток сорвать присоединение Черногории в НАТО", - утверждает издание, предполагая, что Кремль хочет использовать порты этой страны для дозаправки своих военных кораблей. По мнению издания, октябрьский инцидент может удержать Черногорию от вступления в НАТО или отсрочить ратификацию ее приема в альянс. "Это стало бы крупной неудачей. Лучший способ крепить безопасность Запада - это поддерживать демократические правительства в странах любой величины, подвергающиеся нажиму региональных "задир". Иначе мы отдадим очередную страну под власть Москвы и раздразним жажду России завладеть еще одной", - заключает газета. Источник: The Wall Street Journal