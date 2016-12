29 декабря 2016 г. Кэрол Э.Ли | The Wall Street Journal США готовятся действовать по поводу предполагаемого взлома выборов "Администрация Обамы уже в четверг может объявить о мерах возмездия за предположительное использование Россией кибератак для вмешательства в выборы президента США в ноябре этого года, сообщил высокопоставленный американский чиновник", - передает Кэрол Э.Ли в The Wall Street Journal. "Обама, почти две недели находящийся в отпуске на Гавайях, приказал завершить расследование кибератак, мишенью которых предположительно были американские выборы. Ожидается, что он получит отчет, когда вернется в Вашингтон 2 января, - говорится в статье. - Его ответ России готовится уже несколько месяцев. Критики говорят, что президенту не следовало ждать выборов, чтобы принять ответные меры, так как еще за месяц до них американские спецслужбы обнародовали заявление, в котором говорилось, что они "уверены" в том, что российское правительство дирижировало кибервторжениями в политические структуры США". "Любое заявление администрации Обамы, вероятно, вызовет споры между Белым домом и избранным президентом Дональдом Трампом, который выразил сомнение в правильности вывода, сделанного американскими спецслужбами, и назвал его "смехотворным", - отмечает журналистка. Источник: The Wall Street Journal