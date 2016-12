29 декабря 2016 г. Мэттью Долтон | The Wall Street Journal Франция готова к пророссийскому повороту "Когда во Франции весной выберут нового президента, российский президент Владимир Путин, скорее всего, получит союзника в сердце Европы", - пишет Мэттью Долтон в статье для The Wall Street Journal. Победа любого из ведущих кандидатов - Франсуа Фийона или Марин Ле Пен - на выборах в мае угрожает нанести удар по политике санкций ЕС против Москвы, которые являются основой стратегии континента по сдерживанию российской военной агрессии, говорится в статье. "Разумно ли с учетом того, что политика санкций не привела абсолютно ни к чему, а только разорила французских фермеров, подталкивать Россию и к дипломатическим ошибкам, и в то же время в сторону Азии? - задавался вопросом Фийон во время дебатов. - Я считаю, что эта политика провалилась". Европейские дипломаты сейчас пытаются понять, что именно будет делать Фийон, оказавшись на должности президента. "Во Франции существуют разные оттенки "дружелюбности по отношению к России", - заявил один дипломат ЕС. - По сравнению с Марин Ле Пен, Фийон не так уж плох". По словам аналитиков, взаимоотношения Франции с Германией окажут большое влияние на расчеты Фийона. Он говорил о том, что сделает приоритетным укрепление отношений с Берлином, пишет автор, напоминая о том, что канцлер Германии Ангела Меркель приложила немало усилий для того, чтобы сохранить единство Европы по вопросу о санкциях. "Фийон годами постепенно выстраивал отношения с Путиным. Они часто встречались, когда Фийон был премьер-министром при тогдашнем французском президенте Николя Саркози, начиная с 2007 года. В 2013 году Фийон был почетным гостем на встрече политиков, организованной Путиным в России", - говорится в статье. "Фийон в последнее время пытался свести к минимуму личные контакты с Путиным, настаивая на том, что они не друзья. Он обрисовал свою позицию по России как позицию практической необходимости, заявив, по сути, что страна слишком большая и влиятельная, чтобы ссориться с ней", - отмечает издание. Источник: The Wall Street Journal