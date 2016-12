30 декабря 2016 г. Джеки Кусинич, Ноа Шахтман | The Daily Beast Союзник Трампа: новые санкции Обамы против России "довольно глупы" "Избранный президент Дональд Трамп и большинство республиканцев в Конгрессе не имеют общей позиции по России, и когда Белый дом заявил о своих мерах, направленных против Кремля в связи с его вмешательством в выборы в США, они сделали то, что делают все, состоящие в принудительном браке. Они говорили каждый о своем и не слышали друг друга", - пишут Джеки Кусинич и Ноа Шахтман в статье для The Daily Beast. "Целью принятого администрацией Обамы в последний момент решения ввести новые санкции в отношении пяти организаций и четырех физических лиц было продемонстрировать, что причастность России ко взлому компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии и главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в разгар активной избирательной кампании не пройдет незамеченной. Кроме того, 35 сотрудникам российской разведки предписано в 72 часа выехать из США", - говорится в статье. "Нашей стране пора переходить к более значительным и важным вещам, - отреагировал на это Трамп. - Тем не менее, в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководством разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить новую информацию о фактах в этой ситуации". Один из его главных сторонников в Конгрессе, республиканец из Калифорнии Данкан Хантер пошел еще дальше. В кратком интервью The Daily Beast он неоднократно называл санкции "дурацкими", "глупыми" и "бессмысленными". "Я считаю довольно глупым со стороны президента вводить санкции, которые Трамп в любой момент может отменить одним росчерком пера", - заявил Хантер. "За этим не стоит долгосрочной политики, - добавил он. -У этого нет будущего. Это не высечено на камне. Это не было принято Палатой представителей и Сенатом". Журналисты комментируют: "Ясно одно, по крайней мере на данный момент: республиканцы однозначно хотят нанести удар по Владимиру Путину, но пока не определились, как им лавировать в отношениях с их будущим главнокомандующим". "Русские нам не друзья. И администрация Обамы, очевидно, пока не отбила у них охоту пытаться взломать наши системы кибербезопасности или преследовать наших дипломатов в Москве, - заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. - Санкции против российских разведслужб - хороший первый шаг, хотя и запоздалый". Однако человека, который скоро получит полномочия принимать "чрезвычайные ответные меры", и его сторонников, кажется, не беспокоят эти разговоры о преступлении и наказании, отмечают авторы статьи. Источник: The Daily Beast