Заключат ли Путин с Трампом большую сделку?

Если отвлечься от всей нынешней дружественной риторики, возникают сомнения в том, что в российско-американских отношениях возможна "перезагрузка". В среднесрочной перспективе, пишет на сайте Die Presse научный сотрудник Трансатлантической академии Ханнес Адомеит, "возможно даже ухудшение отношений".

"В ходе всей избирательной кампании и после победы Трамп будоражил общественность пропутинскими и пророссийскими высказываниями. Они наталкивали на мысли, что будущий 45-й президент США стремится не только к перезагрузке российско-американских отношений, но и к "большой сделке" (Grand Bargain), суть которой - в принципиальном улучшении двусторонних отношений, вплоть до партнерства", - передает автор статьи.

"Новый хозяин Белого дома, конечно, испробует возможности для улучшений отношений и сотрудничества. Тем не менее, учитывая все прежние усилия Вашингтона по "перезагрузке", есть сомнения, что продолжительное обновление отношений вообще возможно. В среднесрочной перспективе они могут даже ухудшиться", - считает Адомеит.

"Важнейшим и принципиальным поводом для конфликта может стать практически перекликающиеся цели Трампа и Путина. Провозглашенная Трампом цель снова сделать Америку сильной и могущественной ("Make America great again", имеет параллели с объявленной в начале 2000-х Путиным задачей по возвращению России статуса великой державы. Проблема в том, что национальное "величие" и в том и в другом случае понимается как военная мощь, а главную роль играет ядерный потенциал страны", - указывает эксперт.

"США должны в значительно степени укрепить свои ядерные возможности, пока мир в вопросах атомного оружия не возьмется за ум", - заявил Трамп. При этом будущему президенту неважно, дойдет ли дело до гонки вооружений. Путин в ответ заявил, что если кто и начнет гонку вооружений, то точно не русские. Российский президент призвал укреплять стратегические ядерные силы и разрабатывать ракеты, которые были бы в состоянии преодолевать нынешние и будущие системы ПРО.

Кроме того, продолжает автор, "существует развернутый каталог требований, которые Путин предъявил администрации Обамы: это и разговор с Россией "на равных", и прекращение расширения НАТО на восток, и отказ от размещения американского военного контингента в Восточной Европе, а также сворачивание планов по размещению американской ПРО в Европе, признание постсоветского пространства российской зоной влияния, принятие Асада как партнера в переговорах по решению сирийского конфликта и отмена антироссийских санкций - вплоть до компенсации ущерба, причиненного ими", - перечисляет Адомеит.

Но Трамп - бизнесмен. "Он ищет в первую очередь выгоду, - пишет автор. - А что Путин может предложить своему бизнес-партнеру в рамках большой сделки? Свернуть активную антиамериканскую пропаганду? Или продолжить называть Трампа "блестящим и талантливым человеком"? А что еще? Москва могла бы предложить Вашингтону сотрудничество в более активной борьбе с терроризмом. Но тут есть загвоздка - Америка и Россия не всегда едины во мнениях о том, кого считать международными террористами".

Команда Трампа причисляет к ним в первую очередь организацию "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), а также государства, связанные с ней. Среди них значится и Иран. Россия же считает Иран "стратегическим партнером", говорится в статье.

Нет общей позиции и по Китаю. В вышедшей в ноябре 2015 года книге "Как сделать Америку вновь великой" Трамп называет противником США и Китай. Россия официально считает Китай "стратегическим партнером", с которым проводятся совместные учения. Вряд ли Москва отвернется от Пекина ради Вашингтона, констатирует автор.

"2016 год, по мнению самого Путина, был весьма удачным для российской внешней политики. Зачем же ему ломать голову о потенциальных предложениях Америке, если есть перспектива добиться поставленных целей и не идя на уступки?" - заканчивает риторическим вопросом автор.