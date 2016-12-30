Неискупленные российские грехи

Несмотря на то, что юрист Ричард Макларен передал имена всех подозреваемых в применении допинга российских спортсменов соответствующим международным спортивным организациям, спортсменам вряд ли стоит опасаться каких-либо последствий для себя. "И это не плохая шутка, а реальная оценка правовой ситуации", - пишет Анно Хекер, корреспондент Frankfurter Allgemeine.

К примеру, во время Зимних олимпийских игр в Сочи контейнеры с допинг-пробами открывались при помощи сотрудников спецслужб и их содержимое заменялось. Но после прохождения допинг-контроля спортсмены "не могут отвечать за дальнейшую обработку проб", пишет автор. Исходя из этого, лыжники Легков и Белов через своего немецкого адвоката подали ходатайства об аннулировании их временного отстранения от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Оба спортсмена хотят принять участие в первом этапе "Тур де Ски" в канун Нового года.

"И шансы, что их допустят к соревнованиям, довольно велики, если, конечно, не появятся какие-либо доказательства, документы или свидетельские показания", - подчеркивает автор. Но вряд ли "главный свидетель - бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков - вспомнит каждый отдельный случай из 635".

Автор статьи опасается, что "итогом расследования Макларена станет следующее: да, в России практиковался допинг, но конкретного наказания никто не понес".