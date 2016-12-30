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30 декабря 2016 г.
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30 декабря 2016 г.

Сэм Тилман | The Guardian

ФБР и Министерство национальной безопасности США подробнее рассказывают о российском взломе в новом отчете

"Министерство национальной безопасности (МНБ) и ФБР опубликовали аналитический отчет о хакерских группах, обвиняемых во взломе нескольких различных подразделений Демократической партии США в ходе выборов 2016 года и предположительно пользующихся поддержкой российского правительства, - сообщает Сэм Тилман в The Guardian. - Выпущенный в четверг 13-страничный документ, предназначенный для специалистов по информационным технологиям, увидел свет после того, как Барак Обама объявил, что вводит новые санкции против России за вмешательство в выборы 2016 года".

Эксперты называют отчет поверхностным и запоздалым - некоторые частные компании намного раньше детализировали деяния хакерских групп Fancy Bear и Cozy Bear, говорится в статье.

"В Twitter специалисты по безопасности раскритиковали правительственный отчет как слишком обобщенный. Джонатан Здзиарски - уважаемый исследователь в сфере компьютерной безопасности - сравнил совместный отчет с детской поделкой, - передает автор. - Том Киллалеа, бывший вице-президент Amazon по безопасности и член правления Board One, написал: "Взлом россиянами DNC похож на множество других атак, произошедших за последние 15 лет. Большой вопрос: почему такая слабая реакция на этот инцидент?".

Источник: The Guardian


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