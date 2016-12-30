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30 декабря 2016 г.
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30 декабря 2016 г.

Корреспондент | Handelsblatt

"Роснефть" получит доли в трех немецких НПЗ

С января 2017 года российская нефтяная компания "Роснефть" получит доли в немецких НПЗ Bayernoil, PCK Schwedt и Miro Karlsruhe, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt. НПЗ Gelsenkirchen, в свою очередь, останется в собственности британского концерна BP. Как сообщили в обоих концернах, "Роснефть" и BP завершили сделку по расформированию совместного нефтеперерабатывающего и нефтехимического предприятия Ruhr Oel, существовавшего с 2011 года.

Благодаря долям в трех немецких НПЗ в федеральных землях Бавария, Бранденбург и Баден-Вюртемберг в будущем "Роснефть" будет контролировать 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, сообщили в компании. В то же время "Роснефть Германия" станет третьей по величине нефтяной компанией Германии. Сделка, как заявили в "Роснефти", "демонстрирует углубление сотрудничества в энергетической сфере между Россией и Европой, основанного на эффективных поставках нефти на НПЗ по нефтепроводу "Дружба".

В результате реструктуризации Ruhr Oel "Роснефть" увеличивает свои доли в НПЗ Bayernoil до 24%, а в НПЗ MiRO - до 25%. Участие в НПЗ PCK Schwedt возрастает с 35 до 54%. Германия, как говорится в пресс-релизе концерна, является "одним из наиболее перспективных рынков нефтепродуктов Европы", передает газета.

Источник: Handelsblatt


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