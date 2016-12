30 декабря 2016 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Новые антироссийские санкции США - "отравленный подарок" Трампу Администрация Обамы объявила о масштабных мерах, принятых против России в отместку за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. Мечта Трампа о прочной разрядке подвергается суровому испытанию: возможно, у него не будет свободы рук, тем более, что многие однопартийцы избранного президента в Конгрессе одобрили ответный удар Обамы, пишут СМИ. "В четверг администрация Обамы объявила о широких новых мерах против России в отместку за то, что официальные лица США назвали вмешательством в президентские выборы", - сообщает The Washington Post. Администрация распорядилась о высылке "агентов российской разведки" и наложила новые санкции на государственные ведомства и физических лиц, подозреваемых во взломе компьютерных систем в США. Представитель Госдепа Марк Тонер сказал, что ответные меры США в отношении российских дипломатов - еще и реакция на "российские провокации в отношении американских госслужащих в России". Обама дал понять, что США, возможно, предпримут тайные действия в ответ на деятельность России. Детали не сообщаются, пишет издание. Москва, отрицающая свою причастность к хакерским атакам, пообещала ответить на санкции США соответствующим образом. "Есть все основания полагать, что в будущем Россия станет вмешиваться в ход выборов в США и по всему миру", - сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник. По словам чиновника, союзники США и американский бизнес обеспокоены действиями России, а если переходная команда Трампа не обеспокоена, "то пусть объяснит почему", передают журналисты. "Министерство национальной безопасности США и ФБР опубликовали аналитический отчет о хакерских группах, обвиняемых во взломе подразделений Демократической партии США и предположительно пользующихся поддержкой российского правительства, - сообщает Сэм Тилман в The Guardian. - 13-страничный документ, предназначенный для специалистов по информационным технологиям, увидел свет после того, как Барак Обама объявил, что вводит новые санкции против России за вмешательство в выборы 2016 года". Эксперты называют отчет поверхностным и запоздалым - некоторые частные компании намного раньше детализировали деяния хакерских групп Fancy Bear и Cozy Bear, говорится в статье. В Twitter специалисты по безопасности раскритиковали правительственный отчет как слишком обобщенный. Джонатан Здзиарски - уважаемый исследователь в сфере компьютерной безопасности - сравнил совместный отчет с детской поделкой, говорится в статье. Правительство США ввело санкции против Москвы, посчитав, что она вмешалась в президентские выборы на стороне победившего кандидата, пишет Фабиан Райнбольд в Der Spiegel. По данным ЦРУ, люди Кремля напрямую передавали краденую интернет-переписку Демократической партии США сайту WikiLeaks. "Между тем на ежегодной конференции Chaos Computer Club (CCC) в Гамбурге - главнейшем мероприятии хакеров-программистов и интернет-активистов в Европе - подобные обвинения вызывают скепсис, - пишет журналист. - В хакерских кругах известно, насколько тяжело доказать, что та или иная хакерская атака была устроена конкретной группой из определенной страны, хотя каждый участник конференции признает, что российское государство технически способно устраивать подобные акции". В случае с хакерская группой Fancy Bear, также известной под именами APT28, Sofacy Group, PawnStorm, Strontium, специалисты опираются на то, что "в программном коде найдены кириллические символы, "нападавшие" были активны, прежде всего, в часы работы московских офисов, а объекты атак находились в конфликте с российскими интересами". Но разве этих доказательств достаточно? - задаются вопросом хакеры. Они-то отлично знают, что "хакеры обожают создавать впечатление, будто во всем виноваты другие хакеры", говорится в статье. "Целью принятого администрацией Обамы в последний момент решения ввести новые санкции в отношении пяти организаций и четырех физических лиц было продемонстрировать, что причастность России ко взлому компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии и главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты в разгар активной избирательной кампании не пройдет незамеченной", - пишут пишут Джеки Кусинич и Ноа Шахтман в статье для The Daily Beast. Кроме новых санкций, 35 сотрудникам российской разведки предписано в 72 часа выехать из США, говорится в статье. "Нашей стране пора переходить к более значительным и важным вещам, - отреагировал на это Трамп. - Тем не менее, в интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с руководством разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить новую информацию о фактах в этой ситуации". Один из его главных сторонников в Конгрессе, республиканец из Калифорнии Данкан Хантер пошел еще дальше - в интервью The Daily Beast он неоднократно называл санкции "дурацкими", "глупыми" и "бессмысленными". Журналисты полагают, что налицо "разрыв между приверженцами Трампа и республиканским руководством": республиканцы в Конгрессе "однозначно хотят нанести удар по Владимиру Путину, но пока не определились, как им лавировать в отношениях с их будущим главнокомандующим". "Русские нам не друзья. И администрация Обамы, очевидно, пока не отбила у них охоту пытаться взломать наши системы кибербезопасности или преследовать наших дипломатов в Москве, - заявил глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. - Санкции против российских разведслужб - хороший первый шаг, хотя и запоздалый". Однако человека, который скоро получит полномочия принимать "чрезвычайные ответные меры", кажется, не беспокоят эти разговоры о преступлении и наказании, отмечают авторы статьи. "Одно из главных внешнеполитических обещаний избранного президента США Дональда Трампа состоит в том, что он наладит рабочие отношения с Россией - превратит старого противника в союзника по борьбе с террористическими сетями за рубежом и с другими глобальными угрозами, которые вводили в замешательство президента Обаму", - пишет журналист The Wall Street Journal Питер Николас. Но мечта о прочной разрядке подвергнется суровому испытанию на прочность: Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой в четверг. "Возможно, у Трампа не будет свободы рук, на которую он рассчитывал", - заключает автор. Видные республиканцы в Конгрессе поддержали санкции, а два влиятельных сенатора-республиканца - Джон Маккейн и Линдси Грэм - хотят добиться еще более жестких мер. "И все же Трамп не вполне загнан в угол. Высокопоставленные сотрудники администрации США сказали, что новый президент после вступления в должность может отменить санкции", - говорится в статье. Трамп может предложить России смягчить санкции взамен на более активное сотрудничество в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) и в содействии умиротворению в Сирии. В то же время он может пригрозить обострением конфликта, надеясь удержать Россию от новых агрессивных шагов, рассуждает автор. "В самом конце президентского срока Барак Обама все-таки решил поразмахивать дубиной, - сообщает нью-йоркский корреспондент Der Spiegel Марк Пицке. - Высылка 35 российских дипломатов, санкции против спецслужб и шпионов, хакеров и фирм; поименное перечисление тех, кто предположительно стоит за хакерскими атаками, и даже фото: штрафные меры, которые уходящий президент ввел против России, становятся самыми серьезными за всю долгую историю покрытой тайной кибервойны между Москвой и Вашингтоном". "Это запоздалое, но из-за этого не менее драматичное возмездие за кибератаки на сервера Демократической партии в период президентской гонки становится отравленным подарком Обамы преемнику. Дональд Трамп, которому эти атаки, по сути, были лишь на руку в политическом плане, вину Москвы отвергает. После официального вступления в должность он мог бы отменить санкции. Правда, не все, - поясняет автор: - во-первых, кое-кто с российской стороны "засветился" и был идентифицирован. Во-вторых, многие республиканцы в Конгрессе одобрили ответный удар Обамы". Однопартийцы Трампа могут оказать сопротивление отмене санкций. Белый дом уже не первый месяц ведет дискуссии, как отвечать на хакерские атаки против Демократической партии и Хиллари Клинтон. "Первый след был взят еще осенью 2015 года, - пишет журналист. - Споры возникают вокруг вопроса о том, когда и какие доказательства будут опубликованы - и будут ли вообще. Киберстычки между двумя странами происходят уже несколько лет, но происходят вне поля зрения общественности". Несмотря на всю остроту нынешних санкций, они остаются скорее символичными. "Выборы состоялись, и навсегда останется неизвестным, повлияли или нет и в какой степени обнародованные электронные письма на победу Трампа", - замечает корреспондент. В неожиданно жестком тоне отдыхающий на Гавайях Обама осудил не только "кибероперации России в ходе предвыборной кампании в США", но и "агрессивное притеснение американских дипломатов", работающих в России, продолжает автор. По данным Госдепа, имеет место "неприемлемое" преследование американских дипломатов в России: контроль со стороны полиции, "физическая агрессия", а также обнародовании в телеэфире личной информации, которое ставит под угрозу их безопасность. "Россия на этом не остановится", - цитирует издание заявления представителя администрации США, сделанные накануне вечером. Кибервойна не окончена, констатирует автор.