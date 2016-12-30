Российские кибератаки - большая угроза для США и Европы

"США обвиняют Россию в оказании влияния на результат ноябрьских выборов посредством кибератак. Страх перед хакерскими атаками охватил и Европу, где в 2017 году должны пройти выборы во Франции и в Германии", - пишет Этьен Жакоб в Le Figaro.

Может ли Россия оказать влияние на выборы в Европе? Американские разведывательные управления в течение несколько месяцев обвиняют Москву в хакерских атаках на компьютеры и в утечке информации о документах. Считается, что целью было нанесение ущерба президентской избирательной кампании Хиллари Клинтон и содействие победе Дональда Трампа. Эти подозрения заставляют опасаться того, что кибератаки внезапно обрушатся на Европу в преддверии голосования во Франции и Германии", - говорится в статье.

В США 7 октября, за месяц до выборов, Министерство внутренней безопасности (DHS) и Аппарат Директора национальной разведки (DNI) уверяли, что российское правительство направило хакерские атаки на учетные записи различных деятелей и политических организаций, стремясь "создать помехи американскому избирательному процессу", пишет автор.

16 декабря Белый дом пошел еще дальше. "Я не думаю, что вещи с такими последствиями происходят в российском правительстве без ведома Владимира Путина", - сказал о кибератаках ключевой внешнеполитический советник Барака Обамы Бен Родс на телеканале MSNBC, напоминает автор статьи.

В этот четверг Барак Обама объявил о ряде мер против российских разведслужб, связанных с применением санкций против Москвы.

Что касается Франции, то в связи с президентскими выборами в апреле и мае, затем парламентскими выборами в июне и выборами в сенат в сентябре французские руководители публично не выражали обеспокоенности по поводу возможного российского вмешательства, говорится в статье. Франсуа Фийон, кандидат от "Республиканцев", был обвинен премьер-министром Мануэлем Вальсом в проявлении "пророссийских пристрастий". 20 декабря газета Canard Enchaîné уверяла, что "Национальный фронт" планировал воспользоваться хорошими отношениями с Москвой, чтобы получить кредит в 30 млн долларов в обмен на обязательство лидера партии и кандидата в президенты Марин Ле Пен признать Крым составной частью России в случае ее победы. Кредит в размере 9 млн евро уже предоставлен в 2014 году", - сообщает автор.

Однако может ли Россия настолько дестабилизировать избирательный процесс во Франции? "Президентская кампания во Франции столь же не защищена, как в США? - Да: партии и различные структуры открыты к диалогу с гражданами", - объяснял в середине декабря Le Figaro Жером Билуа, эксперт по кибербезопасности из консультационной фирмы Wavestone. "Власти обеспокоены этим? - Да: Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасности (SGDSN) организовал в прошлом месяце семинар, чтобы привлечь внимание политических партий, центров по опросам общественного мнения и других организаций, аккредитованных для электронного голосования. - Получается, что мы присутствуем при возможной кибератаке по дестабилизации голосования? - Насколько я знаю, нет никакой доказанной угрозы на данный момент, - ответил эксперт.

В Германии. "В то время как страна начинает подготовку к парламентским выборам в сентябре 2017 года, канцлер Ангела Меркель - которая добивается четвертого мандата - и высшие чины предвидят, что Германия станет целью кибератак со стороны России", - говорится далее. Есть "информация, согласно которой будут произведены кибератаки с целью создать политическую неопределенность", выразил свое мнение в конце ноября Бруно Каль, президент Федеральной разведывательной службы. "Европа находится в центре таких попыток по дестабилизации, и Германия в первую очередь", - продолжил он, уточняя, что следы ведут к России.

Глава немецкой службы внутренней разведки Ганс-Георг Маассен упомянул о кампании по кибератакам и дезинформации под руководством Москвы, которая принимает масштабный характер с целью "дестабилизировать" Германию. "В политической сфере мы обнаруживаем информационные атаки, которые становятся все более агрессивными", - подчеркнул он.

В Великобритании в этот период не предвидится выборов. Тем не менее, в начале декабря глава британской службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер отметил, что "гибридная война", кибератаки и пропаганда представляют собой "фундаментальную угрозу" для западных демократий. Косвенно намекая на Россию, он отметил, что "подключение к центру глобализации может быть использовано государствами, имеющими враждебные намерения", для усиления их влияния, говорится в статье.