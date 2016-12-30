Сирия и исчезновение арабов

"В вопросе о будущем Сирии европейцы оказались на мели, а Россия - на коне, вместе со своим иранским союзником и с помощью Турции. А как же арабы? Они исчезли отовсюду", - пишет Кристоф Айяд в своей статье в Le Monde.

"Арабский мир уже познал почти все оттенки упадка и несчастья, теперь он входит в новую фазу: небытия, безусловного исчезновения. На прошлой неделе в Москве состоялось совещание, созванное для принятия решения о будущем Сирии, проходившее в такт с "освобождением" Алеппо сирийской армией и ее российским и иранским союзниками. Кремль прекрасно понял, насколько эта военная победа символична и полностью меняет региональный и мировой порядок, он хочет ковать железо, пока оно горячо, и воспользоваться оцепенением и замешательством западного лагеря, оказавшегося без настоящего командира и правильного направления", - считает автор.

"Так на что же похож новый путинский порядок на Ближнем Востоке, где сирийский конфликт начинает напоминать Первую мировую войну, то есть огромное поле сражения, исход которого определит новую модель для региональной карты и соотношения сил на предстоящие годы? "Самый эффективный формат - тот, который вы видите перед собой", - резко сказал Сергей Лавров по окончании конференции 20 декабря в Москве, где собрались министры иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции. Два победителя и один проигравший, который старается сохранить основное, но главное - ни одного арабского представителя", - продолжает автор.

"Новый раздел арабского мира напоминает Соглашение Сайкса - Пико наоборот, в некотором роде реванш Москвы по тому разделу арабского мира, произведенному Парижем и Лондоном в 1916 году, от которого Россия была отстранена после большевистской революции. Исламская Республика Иран, обязательный и незаменимый партнер в Сирии, - на данный момент великая держава, только мусульманская, а не арабская", - рассуждает Айяд.

"Даже не стоял вопрос о том, чтобы пригласить за стол переговоров Саудовскую Аравию", - отмечает Айяд.

"Проблема Ирана в том, что у него нет никакого посредника в арабском мире, помимо шиитских общин, - говорится в статье. - Владимир Путин сделал правильный выбор, протянув руку в июне своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, изолированному, ослабленному и находящемуся в конфликте со всеми, как с США Обамы, так и с Европой двадцати восьми".

"Путин, который нуждается в гарантиях со стороны суннитов, предложил Эрдогану то, что тот напрасно требовал от Запада и НАТО, важным членом которого он является (турецкая армия вторая по численности армия альянса после США): прикрытое пространство в Сирии, где будут размещены сирийские беженцы, которых в Турции уже более 2,5 млн. Эта "безопасная зона" также позволит Анкаре противостоять чаяниям курдов обрести свою автономную область в Сирии, прямо по другую сторону от турецкой границы", - комментирует автор.

"Взамен Эрдоган незаметно способствовал падению Алеппо, он прекратил поставлять оружие, "оттянул" значительную часть мятежных повстанцев города к своей безопасной зоне и, наконец, провел переговоры с Москвой об эвакуации последней группы повстанцев. Это российско-турецкое соглашение, о котором стороны договорились за спиной у Ирана, настолько не понравилось Тегерану, что его люди на месте на время полностью заблокировали конечную фазу эвакуации", - считает Айяд.

"Чтобы удовлетворить крайне исламистское общественное мнение, сочувствующее восстанию в Сирии, и при этом остаться надежным партнером Москвы, президент Эрдоган постоянно вынужден метаться: сегодня он осуждает полицейского, убившего российского посла в Анкаре во имя жертв Алеппо, а назавтра он принимает маленькую Бану, которая отправляла твиты, находясь под бомбежками в Алеппо еще в начале месяца. Однако, сколько бы Турция ни выступала в качестве суннитского гаранта России на Ближнем Востоке, все равно она не является арабской страной..." - утверждает автор.

"Прибавьте к этому руку помощи, протянутую Владимиром Путиным израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, когда 23 декабря он попытался перенести голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции против израильских поселений - и картина станет полной. Арабы были устранены", - заключает Айяд.